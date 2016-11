Weil Mitarbeiter in Pension ging: Uni kürzt Öffnungszeiten auf Institutsbibliothek

Nach der Aufregung über den Lehrkräftemangel am Institut für Romanistik orten Studenten die nächste „Baustelle“ an der Karl-Franzens-Uni: Die verkürzten Öffnungszeiten der Institutsbibliothek der Klassischen Philologie erhitzen viele Gemüter. Mit Semesterstart wurden sie von 31 auf 24 Wochenstunden herabgesetzt, in den Ferien soll die Bibliothek sogar geschlossen bleiben. Verkürzt wurden die Öffnungszeiten, weil ein Bibliotheksmitarbeiter in Pension gegangen ist, wie die Uni bestätigt.

Bis jetzt wurde die Stelle nicht nachbesetzt. „Es handelt sich um eine Präsenzbibliothek“, erklärt Lisa Kos, Vorsitzende der Studienvertretung der Klassischen Philologie. „Die Studierenden können Bücher also nicht mit nach Hause nehmen, sondern müssen direkt in der Bibliothek arbeiten.“ Gerade in den Ferien seien viele im Lernstress oder müssten Seminararbeiten schrei­ben. „Die bekommen jetzt natürlich große Probleme“, sagt Kos. „Deshalb setzen wir uns für eine Rückkehr zu den alten Öffnungszeiten ein.“ Um die Uni-Verantwortlichen zu einer Lösung des Problems zu bewegen, wurde jetzt sogar eine Petition aufgesetzt. Mehr als 70 Studenten sollen bereits unterschrieben haben. Mit der Aktion wolle man zeigen, „dass die Uni nicht über unsere Köpfe hinweg entscheiden darf und dass es durchaus Widerstand von Studenten und Professoren gibt“, so Kos. „Das Dekanat will anscheinend Ressourcen einsparen.“



Uni-Sprecher Andreas Schweiger beruhigt allerdings: „Wir nehmen die Anliegen der Studenten durchaus ernst. Für die Öffnung der Institutsbibliothek in den Weihnachtsferien wird am Institut schon intensiv an einer Lösung gearbeitet.“ Und er versichert: „Bis zum Jahresende wird dann mit Sicherheit feststehen, wie es mit den Öffnungszeiten ab Februar gehalten wird.“ Für wie viele Wochenstunden die Bibliothek dann ihre Pforten öffnet und ob ein neuer Mitarbeiter angestellt wird, könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht gesagt werden.