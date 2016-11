„Halle für Alle“ soll Gries weiter aufwerten

Ideen für eine Neugestaltung des Griesplatzes hat es in Graz ja schon einige gegeben – umgesetzt wurde bis jetzt allerdings wenig. Das will „Cuntra la Cultra“-Kunstcafé-Chefin Tatjana Petrovic nun ändern. Ihr neuestes Experiment: In einer 350 Quadratmeter großen ehemaligen Fitness-Halle am Griesplatz 5 will sie Menschen unterschiedlicher Berufssparten zusammenführen – diese sollen dort ihre Dienste anbieten, vor allem aber auch voneinander lernen.

Die Vision der gebürtigen Kroatin: „Ein Handwerker, der eine Fahrradkette repariert, Jugendliche, die an einer kaputten Waschmaschine werkeln oder türkischstämmige Frauen, die ein Filmmanuskript schreiben – Menschen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichsten Talenten sollen in dieser Halle zusammenkommen. Das Ziel: auf diesem Weg Vorurteile abbauen! „Das wird uns nicht durch trockene Vorträge gelingen. Die Menschen müssen gemeinsam positive Erfahrungen machen und Hilfsbereitschaft erleben“, betont Petrovic. Mit vielen Handwerkern, Dienstleistern und sozial engagierten Vereinen werden deshalb gerade intensive Gespräche geführt.



Keine Trennwände

Fix zugesagt haben bereits das Österreichisch-Rumänische Kulturzentrum Graz, eine Kinderbetreuungsgruppe und der „Barber Shop am Gries“, der demnächst seinen Betrieb in die Halle verlegen wird. Neben ehrenamtlichen Mitarbeitern seien auch kommerziell orientierte Firmen willkommen, die dann aber Miete zahlen – und sich an einige Vorgaben halten müssen. Denn: „In unserer Halle“, sagt Petrovic, „wird es zwischen den einzelnen Betrieben keine Wände geben.

Auch muss jeder bereit sein, bestimmte Hilfestellungen anzubieten. Ein Friseur etwa wird nicht bloß Haare schneiden, sondern interessierten Menschen auch beibringen, wie man es selbst macht.“ Nicht so detailliert wie in einer Lehre freilich, zumindest aber sollten die wichtigsten Schritte erläutert werden. „Unser Angebot richtet sich auch stark an Asylwerber“, erklärt Gudrun Jöller vom „Cuntra“-Team: „Vom Gesetz her dürfen sie ja keiner bezahlten Arbeit nachgehen. Viele wollen ihre Zeit aber trotzdem sinnvoll verbringen – in unserer Halle ist das dann möglich. Hier können sie auch wichtige Kontakte knüpfen und viel für den künftigen Beruf lernen.“



Derzeit bezahlt Petrovic die Hallenmiete noch aus eigener Tasche. „Wir führen aber intensive Gespräche mit allen möglichen Fördermittelstellen der Stadt. Ich bin davon überzeugt, dass wir am 16. November mit den ersten Workshops starten können.“ Die geplanten Öffnungszeiten der Halle, die Petrovic übrigens „Ort des Tuns“ getauft hat: sieben Tage die Woche von 7 bis 23 Uhr.