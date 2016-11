Die Planai startet am Freitag in den Winter

Schladming . Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sind bekannt dafür, besonders früh in den Winter zu starten. Der aktuelle Wintereinbruch mit bis zu 40 cm Naturschnee auf den Bergen und moderne Beschneiungsanlagen bescheren den Skigästen einen Traumstart in die Wintersaison. Am Freitag, 11. November gehen auf der Schladminger Planai die ersten vier Bahnen durchgehend in Betrieb, darunter die Planai-Bahn. Ein Skibetrieb wird bereits bis zur Mittelstation möglich sein.