Diesen Clown muss man liebhaben

Wiiiiiiuuuuuuhwiiiiiuuuh! Wer diesen Ausruf in sirenenartig höheren Tönen anwendet, der war im Circus Roncalli, der hat Clown Anatoli Akerman beim Arbeiten erlebt. Einen charmanten, liebenswürdigen Geschichtenerzähler, Stepptänzer und Akrobaten, der sich in die Herzen des Publikums zaubert. Und „wiiiiuuuhwiiiuuuuuh“ ist sein Markenzeichen.



Wir treffen Anatoli im „Café des Artistes“ im Roncalli. Anatoli ist privat nicht wiederzuerkennen, aber auch auf den ersten Blick sympathisch. Er erzählt uns, wie er zum Clown von heute wurde. Anatoli: „Ich bin noch in der alten UdSSR aufgewachsen, habe in der Ukraine gelebt. Da war mein Onkel, ein anerkannter Comedian und Pantomime, und ich habe als Sechsjähriger begonnen, ihn zu parodieren. Das kam an, die Erwachsenen lachten. Ich war offenbar lustig. Später als Jugendlicher wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte. Ich studierte Sport und träumte von einer professionellen Boxer-Karriere. Als meine Familie nach Israel ging, nahm ich mehr aus Zufall an einem internationalen Clown-Festival in Jaffa teil und wurde direkt mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Der Top-Clown Anatoli war geboren.“



Heute ist Anatoli Akerman ein gefragter Act. Bis 2012 war er Teil der Show des Cirque du Soleil in Las Vegas und Tokio. Seit 2014 ist er Mitglied der Roncalli Royal Clown Company. Anatoli: „Roncalli war für mich der erste Zeltzirkus. Das war alles neu für mich, das Herumreisen, das Leben im Wohnwagen. Es macht mir große Freude und ich bin nächste Saison wieder dabei.“ Im Roncalli hat er das Publikum stets auf seiner Seite. Seine Darbietung ist auch voller Poesie. Apropos Poesie: Anatolis Traum ist die Realisierung seines Theaterstückes für zwei Personen. „Ich arbeite daran und werde damit auf Tournee gehen.“