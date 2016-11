Drohnen fliegen in Graz um die Wette

So etwas hat man in der Steiermark noch nicht gesehen: In zwei Wochen treffen sich in Graz 16 der landesweit besten Drohnenpiloten, um mit ihren selbstgebauten Maschinen um die Wette zu fliegen. Ihr Ziel: Blitzschnell und mit möglichst wenigen Fehlern einen mit Flaggen abgesteckten Parcours abzufliegen. Mit bis zu 170 Stundenkilometern werden die sogenannten Quadrocopter durch die Halle A der Grazer Messe düsen – auf einem Gelände von immerhin 6000 Quadratmetern.

Geflogen wird in der Ego-Perspektive (First-Person-View). Klingt kompliziert, funktioniert aber recht einfach: Die Drohnen-Kameras übertragen ein Videobild auf spezielle Brillen, die die Piloten aufsetzen. „Man hat wirklich das Gefühl, dass man in einem Cockpit sitzt“, erklärt Johann Sieber, Landessektionsleiter für Modellflug des österreichischen Aeroclubs, der die Veranstaltung in Graz organisiert. „Die Piloten steigern sich in einen wahren Geschwindigkeitsrausch hinein. Wir wollen den Grazern eine spektakuläre Show liefern.“ Harte Crashes seien dabei so gut wie vorprogrammiert. Gelenkt werden die Mini-Flugobjekte übrigens per Fernsteuerung. Auch Anuar Nakyssov, 23, aus Kasachstan wird an den Start gehen. Vor drei Jahren hat es ihn nach Graz verschlagen, um an der Kunst­uni Klavier zu studieren.

In seiner Freizeit aber trifft er sich so oft es geht (sprich: fast jedes Wochenende) mit anderen Piloten des Drohnenflugvereins FPV Racing Graz auf Wiesen (etwa im Stadtpark), um seine selbstgebauten Flitzer durch die Luft zu jagen. „Wichtig ist, dass sich dort keine Menschen aufhalten. Viele sind Drohnen gegenüber noch immer sehr kritisch eingestellt.“ Für den Wettbewerb hat sich Nakyssov extra eine Drohne zusammengezimmert. „Sie ist nur 300 Gramm schwer und hat vier kleine Propeller. Ich habe 250 Euro ausgegeben und war in zehn Stunden fertig“, erklärt der technisch versierte Hobbypilot, dem es nicht so sehr um einen Gesamtplatz, sondern vielmehr um den Spaß und den Austausch mit anderen Piloten geht. „Es handelt sich ja um ein Funsport-Event.“ Ein weiteres Ziel: Der Sport soll in Österreich bekannter gemacht werden. Sieber: „Mittlerweile haben wir zehn etablierte Fun-Race-Vereine, eine Entwicklung ist auf jeden Fall da!“ In den USA ist man bereits einen Schritt weiter: Schon 2015 wurde dort die erste Liga für Drohnenwettrennen gegründet. Trendforscher prognostizieren dem Sport aber auch in Europa eine große Zukunft.