Tausende Grazer wollen „Griesplatz neu“

Die Bemühungen, den Griesplatz neu zu gestalten, scheinen endlich Fahrt aufzunehmen. Neben engagierten Grazern wie „Cuntra la Cultra“-Chefin Tatjana Petrovic (wir berichteten) versucht auch die Stadtregierung selbst, dem Platz neues Leben einzuhauchen. Im vergangenen Frühjahr „erforschte“ die Stadtbaudirektion hierfür per Online-Umfrage, was die Grazer über den Griesplatz denken. Jetzt liegen dem „Grazer“ exklusiv die Ergebnisse vor.

„Ein großes Thema war das subjektive Sicherheitsempfinden“, erklärt Simone Reis von der Stadtbaudirektion. Das doch etwas überraschende Ergebnis: Fast 78 Prozent fühlen sich am Griesplatz sicher, 35,8 Prozent aber nur tagsüber. Reis: „Was auffällt: Leute, die am Griesplatz oder in dessen Nähe wohnen, fühlen sich deutlich sicherer als solche, die nur selten dort sind. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Griesplatz durch viele Vorurteile an einem schlechten Image leidet. Es gibt aber keine Statistik, die besagt, dass es dort in den letzten Jahren gefährlicher war als an anderen Orten in Graz.“ Reis weiter: „Auch viele Taxifahrer haben mir gesagt, dass es am Griesplatz schon lange nicht mehr gefährlich ist.“



Drei Kritikpunkte

Drei große Punkte stören die Grazer am Griesplatz aber trotzdem: Es gebe zu wenig Grünraum (19,6 Prozent gaben das an), zu starken Autoverkehr (16,7) und zu wenige Radwege (13,3). Extra-Fragen gab es übrigens zur Griesgasse. Reis: „Hauptergebnis war, dass die Gehwege zu schmal sind.“ Gefordert wird auch ein durchgehender Radweg gegen die Einbahn. Konkrete Maßnahmenpakete werden laut Reis dann aber erst im kommenden Jahr geschnürt – in Zusammenarbeit mit der im Februar neu gewählten Stadtregierung.

„Dann wird entschieden, welche Maßnahmen sich überhaupt umsetzen lassen.“ Auch die Idee, auf dem Griesplatz einen neuen Markt zu gründen, wirft Reis in den Raum. „Wir veranstalten jeden letzten Freitag im Monat kleine Pop-up-Märkte. Diese Märkte, auf denen regionale Anbieter verkaufen, sind sehr gut aufgenommen worden. Sie sollen auch zum Diskutieren über einen möglichen dauerhaften Markt am Griesplatz anregen.“