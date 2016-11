Polizeierfolgim Rösselmühlpark

Die Beschwerden und Anzeigen wegen Diebstählen und Überfällen im Grazer Rösselmühlpark waren derart heftig, dass die Polizei beschloss, jetzt hart durchzugreifen – vergangene Woche wurden gleich drei Räuber verhaftet.



„Der Park in der Nähe der Postgarage, wo es am Wochenende große Veranstaltungen gibt, ist natürlich ideal zum Abhängen“, erklärt Robert Rieger von der Polizeiinspektion Karlauerstraße, der Konsequenzen ankündigt. „Vor allem in den frühen Morgenstunden gab es immer wieder Raubüberfälle auf Besucher der Postgarage. Vor allem waren es Dealer aus Somalia, aber auch aus Afghanistan, die in dem Park agierten. Wir werden jetzt weiterhin jede Woche den Park und das Umfeld bis zum Griesplatz genau unter die Lupe nehmen, Ausweise kontrollieren und mit Hunden nach versteckten Drogen suchen. Dadurch werden wir den Park in den Griff bekommen und die Dealer werden erkennen, dass sie sich dort nicht mehr sicher fühlen können.“



Rosen streut auch Chefinspektor Werner Miedl (‚„Gemeinsam sicher“) den Beamten der Polizeiinspektion Karlauerstraße. Miedl: „Die Polizeiinspektion hat die Kampfansage gegen die Dealer erfolgreich begonnen, und die Polizei wird auch in eine langfristige Lösung eingebunden werden. Ebenso wie die Betreiber der Postgarage, die sehr kooperativ und daran interessiert sind, dass ihr Publikum in Ruhe gelassen wird. In einigen Tagen wird es einen Runden Tisch mit allen Beteiligten geben, und an der Umsetzung eines konstruktiven Miteinanders wird gearbeitet. Sobald der neue Gemeinderat 2017 im Amt ist, wird auch das Geld für die bereits geplante LED-Beleuchtung da sein. Ein hellerer Platz signalisiert Sicherheit.“

Die Gespräche werden übrigens von Jutta Dier vom Friedensbüro moderiert. Als Erfolg der PI Karlauerstraße wertet Miedl auch die Tatsache, dass in der Vorwoche Führungsleute der Dealer festgenommen werden konnten.



Apropos Festnahme: Hier will man auch mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht reden, dass man verhindert, dass festgenommene Dealer zu schnell wieder freigelassen werden.