Herzfresser, Mörder und Briefbomber

Am Sonntag zog es wieder Millionen Menschen vor ihre Fernseher, um bei der tausendsten Tatort-Folge mitzufiebern – mit den „Mords“-Geschichten, die tatsächlich in Graz passiert sind, konnte es aber auch diese Folge nicht aufnehmen.



Der Frauenmörder

Der berühmteste Fall ist wohl das Drama um Jack Unterweger. Auf das Konto des Lieblings der Intellektuellen gingen mindestens zehn Morde. Im Dezember 1974 hatte er sein erstes Opfer, eine junge Frau, in einen Wald gelockt und mit ihrem BH stranguliert. Er wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und begann während der Haft zu schreiben – das hatte zur Folge, dass sich zahlreiche Intellektuelle wie Elfriede Jelinek und Günther Nenning für ihn einsetzten. Unterweger kam wieder frei – er setzte seine Mordserie fort und wurde wieder gefasst. In der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 1994 erhängte er sich schließlich in seiner Zelle in der Justizanstalt Graz-Jakomini.



Der Briefbomber

Vier Jahre lang hielt Franz Fuchs mit seinen Bombenattentaten ganz Österreich in Atem. Zwischen 1993 und 1997 verschickte er insgesamt 25 hochexplosive Päckchen, unter anderem an den damaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk, der durch die Explosion eine Hand verlor. Die Ermittlungen waren allesamt vergebens – aufgeklärt wurde der Fall durch einen reinen Zufall: Bei einer harmlosen Verkehrskon­trolle befürchtete Fuchs, entlarvt worden zu sein, und zündete in Panik eine Rohrbombe. Nach seiner Verhaftung erhängte sich der Briefbomber in seiner Zelle in der Justizanstalt Graz-Karlau.



Der Postboten-Killer

Zwei verschwundene Geldbriefträger im April 1974 hielten ganz Graz in ihrem Bann. Beide waren Opfer eines brutalen Raubmordes geworden. 180 Häuser wurden vom Keller bis zum Dach von 45 Beamten der Sicherheitswache durchsucht. Die Spur führte schließlich zum Fleischer Karl H., der für die zwei Raubmorde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Aber er verspürte wenig Reue, sondern ließ seinem schwerkranken Vater einen Brief aus dem Gefängnis zukommen. Darin forderte er ihn auf, dass er die zwei Untaten doch auf sich nehmen solle, da er ohnehin bald sterben werde, erzählte die gebrochene Mutter. Vor etwa zehn Jahren wurde H. entlassen und zog nach Salzburg.



Der Herzerlfresser

Eine der schrecklichsten Mordserien der Steiermark fand in den Jahren zwischen 1779 und 1786 in der Region Kindberg statt: Ein Knecht tötete sechs Frauen und aß von zweien das Herz. Der 30-jährige Paul Reininger wurde als Täter verhaftet und unter großem Volksauflauf nach Graz gebracht. Dort starb er schließlich am 11. November 1786.



Die Marmor-Leiche

Weil sie ihren Schmuck wollten, lockten Bruno Steiner (29) und Johann Keller (24) die Witwe Elsa Josep (40) im Jahr 1922 in ihre Wohnung. Sie erwürgten die Frau und zerteilten die Leiche. Einen Teil der sterblichen Überreste gaben sie in einen Koffer, den sie im Keller versteckten. Den Kopf, die Unterarme und Unterschenkel betonierten sie in der Wohnung in eine Marmorsäule ein. Ein halbes Jahr später wurde der Mord entdeckt. Die Marmorsäule kann man heute noch im Kriminalmuseum besichtigen.