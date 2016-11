Der Präbichl startet in die Wintersaison!

Der tägliche Blick auf den Wetterbericht und die Sehnsucht, endlich wieder die geliebte Ski- und Snowboardausrüstung aus dem Keller zu holen hat ein Ende. Denn ab sofort heißt es für Skizwerge, ambitionierte Sportler und Wiedereinstieger: „Aufffi aufn echten Berg“



„Bereits am Freitag, 18. November können wir in die heurige Wintersaison starten“ freut sich Johann Roth, Geschäftsführer der Präbichl Bergbahnen.



Dank der tiefen Temperaturen und dem unermüdlichen Einsatz des Beschneiungsteams können die Grübl Quattro Bahn und der Arena Schlepplift bereits den Betrieb aufnehmen.



An den kommenden beiden Wochenenden (18./19./20 sowie 25./26./27. November) sind am Präbichl sind die Grübl Quattro Bahn und der Arena Schlepplift bereits in Betrieb.



Ab Freitag, 2. Dezember ist dann täglich Liftbetrieb am Präbichl.



Für alle die bereits Lust auf weiße Pisten und kristallklare Winterluft verspüren steht den ersten Schwüngen im Schnee nichts mehr im Wege.



Also nix wie Aufffi aufn echten Berg!