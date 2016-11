Uns gehen die Ärzte aus! Aufnahmetest fürs Medizinstudium steht in der Kritik

Kämmerer Harald Korschelt ist sich sicher: „Uns gehen die Ärzte aus!“ Tatsächlich haben bundesweit im Studienjahr 2007/08 noch 1797 Studierende ihr Medizinstudium abgeschlossen, so konnten sich im Jahr 14/15 nur mehr 1160 Mediziner über die Promotion zum Doktor der Medizin freuen. Den Grund für den enormen Rückgang sieht Korschelt im Aufnahmeverfahren. Alleine in Graz sind heuer zur Aufnahmsprüfung in der Stadthalle 2600 Bewerber angetreten, bei nur 360 zu vergebenden Plätzen.

„Viele Studenten werden auf diese Weise ,erfolgreich‘ daran gehindert, nicht nur ihren Beruf, sondern vor allem ihre Berufung Arzt zu ergreifen“, ärgert sich Korschelt. „Es kann doch nicht sein, dass nur ein einziger Tag über die ärztliche Versorgung in unserem Land entscheidet!“ Die Arbeiterkammer werkt nun im Bildungsausschuss an einem bundesweiten Aufruf zur Abschaffung der Aufnahmeprüfung. Dieser soll Anfang nächsten Jahres nach Wien zum Wissenschaftsministerium bzw. an die Öffentlichkeit gebracht werden.

Bei der Grazer MedUni hat man für diesen Vorschlag allerdings eher wenig übrig: „Das Angebot eines hochqualitativen Studiums ist unser erklärtes Ziel“, berichtet Vizerektorin Doris Lang-Loidolt. „Dies bedingt ein geregeltes Kontingent an Ausbildungsplätzen und Lehrenden. Um diesen hohen Qualitätsstandard anbieten zu können, ist ein Aufnahmeverfahren unumgänglich. Dieses Aufnahmeverfahren ist österreichweit einheitlich geregelt und ermöglicht ein effizientes Studium in der Regelstudienzeit ohne Wartezeiten. Seit der Einführung des Aufnahmeverfahrens gibt es nahezu keinen Drop-out mehr.“