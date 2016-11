Parkticket: 405 neue Automaten für Graz

Parkscheinautomaten sind bei Autofahrern in Graz nicht unbedingt die Nummer eins auf der Beliebtheitsskala. Nichtsdestotrotz kennt sie jeder, der schon einmal in einer Grünen oder Blauen Zone geparkt hat. Die jetzigen Automaten leiden allerdings schon zunehmend an Altersschwäche. Daher beschloss der Gemeinderat am vergangenen Donnerstag nicht nur seine Auflösung – in der letzten Sitzung vor der Neuwahl am 5. Februar 2017 wurde vom Stadtparlament auch noch ein millionenschweres Automaten-Austausch-Projekt abgesegnet. Damit ist es fix: Graz bekommt spätestens übernächstes Jahr neue, hochmoderne Automaten.



Produktion eingestellt

Satte 3,55 Millionen Euro kostet die Erneuerung der 405 Grazer Parkscheinautomaten. Die ist freilich höchst notwendig: Die Geräte haben bereits 15 Jahre auf dem Buckel, 2009 hat der Hersteller die Produktion dieser Automatentypen eingestellt, auch Ersatzteile anderer Lieferanten waren zuletzt so gut wie nicht mehr zu bekommen, heißt es seitens der Stadt. Warum erst jetzt getauscht wird? Bisher hätten die Automaten ja funktioniert, teilt dazu das Büro von FP-Verkehrsstadtrat Mario Eustacchio mit. Allerdings gebe es jetzt „dringenden Bedarf“, den Automaten-Austausch anzugehen. Der Grund dafür ist – neben der immer schwierigeren Wartung der Altgeräte –, dass die Bezahl-Funktion mittels „Quick“ europaweit abgeschafft wurde. Nur in Österreich wird diese Art der Bezahlung noch genutzt, aber auch bei uns wird „Quick“ im kommenden Jahr endgültig abgedreht.



Folglich müssen in Graz neue Automaten her – die werden dafür kontaktloses Zahlen durch Bankomatkarten mittels der NFC-Technik ermöglichen, wie man das ja bereits von vielen Supermarkt-Kassen kennt. Auch das Bezahlen per Handy wird an den neuen Automaten funktionieren. Im April 2017 soll die (EU-weite) Ausschreibung für die neuen Parkscheinautomaten starten, spätestens im Jahr 2018 wird dann mit dem schrittweisen Austausch der Geräte begonnen.