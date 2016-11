Kalt: Zulauf zu den Notschlafstellen ist enorm

Die Situation rund um die Not von obdachlosen Menschen in Graz spitzt sich zu: Am 7. November „startete“ die Caritas-Winternotschlafstelle in der Keplerstraße in die Saison, und schon am ersten Tag standen 40 Menschen vor der Tür. „Das, obwohl wir noch nicht einmal die kälteste Zeit im Jahr erreicht haben“, sagt Michael Lintner, der als Fachbereichsleiter der „Basisversorgung“ sämtliche Notschlafstellen der Caritas in Graz verantwortet. „Wenn sich dieser traurige Trend fortsetzt – und davon müssen wir momentan ausgehen –, werden wir einen Negativrekord aufstellen. Wegschicken müssen wir aber Gott sei Dank noch niemanden.“ Damit das so bleibt, musste vor wenigen Tagen das Fassungsvermögen der Winternotschlafstelle allerdings von 50 auf 56 Personen hinaufgeschraubt werden. „Dafür haben wir Kinder in die Betten ihrer Eltern legen müssen“, sagt Teamleiter Jakob Url.



20.000 Euro fehlen

Auf Dauer wird das kaum helfen. Deshalb hat Lintner einen Plan B ausgearbeitet, mit dem die Kapazität, sofern der Andrang nicht zurückgeht, noch einmal aufgestockt werden soll – voraussichtlich um zehn Betten. „Finanziell wird die Caritas das aber nicht alleine stemmen können. Deshalb treffe ich mich in den kommenden Tagen mit unseren Partnern, wie dem Sozialamt der Stadt und dem Land Steiermark.“ An die 20.000 Euro müssten zusätzlich zum veranschlagten „saisonalen“ Budget (117.000 Euro) für längere Arbeitszeiten der Mitarbeiter, leichte Umbauten und einen zweiten Sanitärcontainer in die Hand genommen werden.



Und das, obwohl Stadt und Land regelmäßig unter die Arme greifen, erst am Freitag wurde vom Stadtsenat eine Förderung bewilligt. Laut Lintner subventioniert Graz die Winternotschlafstelle mit 40.000 Euro. Ein Blick auf weitere Zahlen hilft, den Ernst der Lage zu begreifen: 357 Nächtigungen wurden heuer in der ersten Woche in der Winternotschlafstelle gezählt. Im Winter davor waren es noch 263, vor zwei Jahren 220. Eine deutliche Sprache spricht auch eine Statistik der Stadt Graz, die die Anzahl der als wohnungslos Gemeldeten dokumentiert: Derzeit sind es 373 Männer und 89 Frauen. Die Zahl, mit der bei Weitem nicht alle obdachlosen Menschen in Graz erfasst werden, steigt seit 2006. Neben den anderen Schlafquartieren der Caritas sind auch die Unterkünfte der Vinzenzgemeinschaft voll. „Die Zahl der Menschen, die sich um ein Quartier bemühen, hat sich in den letzten Monaten spürbar erhöht“, sagt „Armenpfarrer“ Wolfgang Pucher. „Auf der Straße muss aber niemand schlafen.“