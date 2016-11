Wieder da: "Let's spend the night together"

Die Pause ist vorüber, der Charity-Event „Lets Spend the Night Together“ geht in seine 30. Auflage und dieses Jubiläum findet am 17. Dezember im Grazer Orpheum statt.



Immer wieder wurde der Wunsch geäußert, „Let’s spend the night together“ wiederzubeleben, und das Orpheum als Präsentator hat den Ruf erhört und damit geht die Party weiter.

Bei der Jubiläumsshow ist natürlich ein fettes Programm zu erwarten. Wir wollen wie immer noch nicht alle Details der Show verraten, aber können schon sagen, dass wieder viel Kabarett und tolle Musik zu erleben sein werden.



Mit dabei ist ein „Stammkünstler“ von Let’s Spend, Josef Hader. Er war immer, wenn es sein Terminkalender erlaubte, bereit, bei der Charity mitzumachen, und auch Paul Pizzera zögerte keine Sekunde, um zuzusagen und sich in den Dienst der guten Sache zu stellen. Neu ist diesmal, dass man Spendenkarten kaufen kann (nähere Details im Infokasten rechts). Also 17. Dezember vormerken. Ohne Let’s Spend gibts kein Weihnachten!