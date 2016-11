„Große Chance der Chöre“: Vier Steirer kämpfen um Aufstieg ins Finale

Mit einem Antreten bei der „Großen Chance“ liebäugelten die vier Sänger bereits im vorigen jahr. Weil die Zeit zu knapp war (neben Musik werden auch andere Fächer studiert, wie Englisch, Mathematik, Religion, Deutsch, ja sogar Russisch) haben sie sich dann aber dagegen entschieden.

„Heuer hat es dann zeitlich perfekt gepasst, jetzt sind wir dabei“, freut sich Stephan Scheiflinger, der zweite Bass der Gruppe. Mit ihrem ersten Song „Girls Girls Girls“ konnten die vier Sänger nicht nur die Jury überzeugen, sondern auch dem Publikum ordentlich einheizen. „Mit diesem alten Song, der aber noch immer aktuell und sehr bekannt ist, wollten wir auch Hörer auf unsere Seite ziehen, die sich nicht nur mit Smartphones beschäftigen und über Facebook erreichbar sind“, erklärt Scheifinger.

Vielfältiger Gesang

„Wir wollen aber auch zeigen, wie vielfältig wir sind und dass wir in sehr vielen Genres beheimatet sind“, ergänzen Lukas Joham, Michael Zarfl und Mathias Rosenbergerl, der Rest der Truppe also. „Deshalb haben wir für das Halbfinale (18.11.2016, Anm.) einen ganz modernen Song und wahrscheinlich sogar den Sommerhit 2016 von unserem Freund Max Stadler arrangieren lassen. Sollte es dann sogar fürs Finale (25.11.2016) reichen, setzen wir noch einmal eins drauf und werden unsere Vielseitigkeit durch den Einsatz verschiedenster Genres unter Beweis stellen“, sagt Rosenbergerl. Wichtig für einen Aufstieg ins Finale sei jedenfalls das Publikum: „Jedes Voting – egal ob SMS oder Anruf – zählt.“



Insgesamt erhoffen sich die vier von der TV-Produktion, in Österreich noch bekannter zu werden und dadurch auch mehr Auftritte an Land zu ziehen. „Wenn man schon einmal so weit gekommen ist, wäre natürlich auch der Sieg eine schöne Sache“, sagt Scheifinger.