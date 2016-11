Belinda´s Boutique neu in Geidorf

Neue Adresse für Ihren gelungenen Modeauftritt: in der Geidorfer Fischergasse 27 (Nähe Sparmarkt) eröffnete mit Belinda´s Boutique ein Damen-SecondHand mit allen gängigen Modemarken sowie Designermode von Airfield bis Zucchero.



Hier finden Sie Ihr komplettes Outfit für jeden Anlass - neben klassischen Kombinationen über Trachten- und Abendmode bis hin zu Markenschuhen, Handtaschen und modischen Accessoires. Und das zu absolut erschwinglichen Preisen. Inhaberin Belinda Wimmer-Borowinschek wird zu Ihrer persönlichen Stilberaterin und steht Ihnen mit viel Liebe zum Detail beratend zur Seite. Tipp: Am langen Donnerstag wird bis 19 Uhr bei Prosecco gustiert, gestylt und in angenehmer Atmophäre geshoppt. Kommen Sie vorbei, hier finden auch Sie Ihr persönliches Lieblingsstück!



Belindas Boutique, Fischergasse 27, Öffnungszeiten Mo, Di, Mi u. Fr 10-17 Uhr sowie Do 13-19 Uhr, Tel. 0664/5104287