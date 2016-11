„Schulschikurs muss wieder leistbar sein!“

Legendär sind die Zeiten, als nahezu alle Grazer Pflichtschulen ihre Schülerschikurse in Seewiesen in der Obersteiermark durchführten. Damals war das selbstverständlich und alle Kinder nahmen an den Kursen teil. Wer kein Geld oder keine Ausrüstung hatte, bekam diese gestellt und die Kinder hatten Freude am Schifahren.



Heute ist das ein wenig anders: Schikurse kosten bis zu 600 Euro, kommt auf das Schigebiet und die Kosten für Schipässe an. Daher gibt es leider immer weniger Schulen, die solche Schikurse –das Bildungsministerium nennt das Sportwoche – durchführen. In wie vielen Schulen konkret, ist nicht einmal bekannt. Denn aus Kostengründen hat man im Bildungsministerium die österreichweiten Erhebungen diesbezüglich eingestellt, bedauert Christa Horn vom Landesschulrat in Graz. Sie betont: „Im Landesschulrat sehen wir uns zeitlich nicht in der Lage, die Sportwochen von 800 Schulen, das sind hochgerechnet rund 1600 Sportwochen, statistisch zu erfassen. Wir wissen, dass etliche Schulen Wintersportwochen anbieten, wir wissen aber auch, dass diese Veranstaltungen in vielen Fällen nicht zustande kommen, weil sich zu wenige angemeldet haben.“



Marion Kreiner, Snowboard-Weltmeisterin aus Graz, weiß, wie wichtig Schülerschikurse sind: „Ohne Schulschikurs wäre ich niemals Snowboarderin und damit auch nicht Weltmeisterin geworden. Und motiviert hat mich damals bei den Schitagen in Modriach auch ein Weltmeister, Gerhard Peinhaupt, der Kanu-Sportler und spätere Sportamtsleiter. Die Kosten für die Kurse sind vielfach wirklich zu hoch, da muss entgegengesteuert werden – bestenfalls zurück zum Gratis-Schulschikurs.“



Vorbild Kindergärten

Schulstadtrat Kurt Hohensinner, der auch kein Zahlenmaterial zu Schülerschikursen hat, verweist auf die seit 40 Jahren veranstalteten Schikurse und Snowboardkurse für Grazer Kinder im Jänner – in den Ferien.

Was die Kindergärten angeht, so machen von 43 städtischen in Graz rund 14 pro Jahr einen Schikurs – Tendenz steigend.