Arg: Schüler rücken abends mit Waffen aus!

Unter Grazer Jugendlichen geht die Angst um: Bei einer aktuellen „Grazer“-Umfrage unter hunderten Schülern gab jeder Fünfte (konkret 21 Prozent) an, deshalb beim Ausgehen eine Waffe mitzunehmen! Heißt konkret: In den Jacken- und Hosentaschen werden primär Pfeffersprays, aber auch Taschenmesser verstaut. Auch auf die Frage, wie sicher sie sich in Graz fühlen, antworteten fast 20 Prozent der Schüler: „grundsätzlich nicht sicher“. Vor allem die Parks sind es, die der Jugend ein mulmiges Gefühl bereiten – allen voran der Volksgarten und der Stadtpark. Aber auch am Jakomini- und am Griesplatz fühlen sich junge Grazer häufig unsicher.



Dabei gibt es dafür laut Polizei überhaupt keinen Grund – ganz im Gegenteil:„Es ist in Graz definitiv nicht gefährlich. Auch nicht im Nahbereich von Discos oder auf dem Heimweg. Das zeigt auch die Kriminalstatistik. Es ist tatsächlich wahrscheinlicher, von einem Auto überfahren zu werden, als Opfer eines Überfalls zu sein“, betont Landespolizeisprecher Fritz Grundnig. Und mahnt: „Selbst wenn man Angst hat, sollte man unbedingt auf eine Waffe verzichten. Sie erhöht vielleicht das subjektive Sicherheitsempfinden, die objektive Sicherheit aber sinkt. Erst durch eine Waffe entstehen wirklich gefährliche Situationen.“ Zudem ist es illegal, eine Waffe – sei es auch „nur“ Pfefferspray – mit sich zu führen, wenn man jünger als 18 Jahre ist.

Das kann auch strafrechtliche Folgen haben: „Neben einer Verwaltungsstrafe wird Anzeige erstattet und ein Waffenverbot ausgesprochen. Und dann könnte man zum Beispiel keinen Waffenschein mehr machen oder auch nicht Polizist werden.“



Die Grazer Jugendanalytikerin Ursula Grohs appelliert in diesem Zusammenhang auch an Erwachsene: „Permanente Warnungen und falsch verstandene Ratschläge verunsichern. Vielmehr sollen das Positive, das Miteinander, die Wertschätzung gelebt und gefördert werden (siehe dazu auch ihre Aussagen rechts.)