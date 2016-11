Gries wird riesiger Adventkalender

Wer glaubt, Adventkalender seien Kinderkram, täuscht sich: In Gries wird gerade am ersten begehbaren Adventkalender gewerkelt – und er richtet sich vor allem an Erwachsene. Wie das Projekt „Merry GRIESmas“, das vom Café Cuntra la Cultra aus der Taufe gehoben wurde, funktioniert: 24 Grätzl-Bewohner wählen je einen Tag im Dezember, stellen ein selbst gebasteltes Kartonfenster mit dem gewählten Datum vor ihre Haustür und schreiben jene Gemeinschaftsaktion drauf, die sie am jeweiligen Tag anbieten möchten. Als Gastgeber empfangen sie dann Menschen, mit denen sie vorher oft noch nie gesprochen haben und mit denen sie die unterschiedlichsten Sachen unternehmen: Im Restaurant „Pizza Figo“ wird Pizza gebacken, im Atelierhaus Tagger werden mit der Fotografin Ulla Sladek aus Keksdosen Loch-Kameras gebaut, ein rumänischer Chor tritt in der „Halle für Alle“ auf, die Yoga-Lehrerin Mersicha Boulic bietet Yoga an. Am 16. Dezember wird außerdem zum großen „GRIESmas-Ball“ geladen.



„Was gemeinsam unternommen wird, ist eigentlich nicht das Wichtigste. Uns geht es darum, dass die Menschen überhaupt zusammenkommen und einander kennenlernen“, erklärt Gudrun Jöller vom Cuntra-Team, die für das Projekt verantwortlich ist und damit gleich mehrere Ziele verfolgt.



Gegen die Einsamkeit

„Gerade in der Adventzeit wird vielen Menschen ihre Einsamkeit bewusst“, sagt Jöller. „Wir wollen ihnen eine Alternative zum Alleinsein anbieten.“ Durch das Sozialprojekt sollen die Bewohner des Bezirks Bekanntschaften knüpfen – auch um Vorurteile abzubauen, die es in Gries durch die kulturelle Durchmischung immer wieder gibt.

„Merry GRIESmas“ richtet sich übrigens an Menschen aller Religionsbekenntnisse und an alle Stadtbewohner. „Cuntra“-Chefin Tatjana Petrovic: „Im Bezirk gibt’s zwar ein friedliches Nebeneinander, selten aber ein Miteinander. Das Nebeneinander-Dahinleben funktioniert, aber nur solange nichts vorfällt. Mit dem Projekt wollen wir deshalb auch Konflikten vorbeugen.“