Kunstuni erlässt Studiengebühren

Gute Nachrichten für die Grazer Kunstuni-Studierenden! Ab sofort werden jenen, die sich in universitären Belangen engagieren, nämlich die Studiengebühren erlassen.



„Wir möchten einfach, dass Aktivität belohnt wird“, erklärt Studiendirektor Harald ­Lothaller, der sich von diesem Schritt eine „aktive, gestaltende Hochschülerschaft“ verspricht. Konkret heißt das: Je mehr man einbringt, je umfangreicher die Tätigkeit ist, die man verrichtet, desto höhere sogenannte „Wertigkeiten“ oder „Zeiten“ werden angerechnet. Sobald der Studierende genug erarbeitet hat, kann er das Geld bei der ÖH beantragen und bekommt die Gebühren rückerstattet bzw. erlassen. „Ehrenamtliche Arbeiten sollen einfach auch wertgeschätzt werden.“



Studentenmotivation

Belohnt werden Tätigkeiten, die unter dem Titel „Gestaltung an der Uni“ zusammengefasst werden können. Lothaller: „Das umfasst sämtliche ÖH-Funktionen. Das heißt vorrangig die Teilnahme an Gremien, bei denen man eben universitäre Belange mitgestaltet.“ Diese Art der „Studentenmotivation“ macht derzeit in Graz Schule, im Sommer hat die TU eine ähnliche Regelung eingeführt. „Das hat durchaus Vorbildfunktion für uns gehabt, es hat nicht lange gedauert, bis alle davon überzeugt waren, dass wir das auch machen sollten.“