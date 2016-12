Polizei: Bandenkriege drohen zu eskalieren!

Überfälle, Messerstechereien und Raufereien machten in Graz in den letzten Tagen die Runde. Kein Wunder, dass das Unsicherheitsempfinden der Grazer immer mehr wächst. „Tatsächlich ist die Anzahl der Überfälle in Graz im Vergleich zum Vorjahr gestiegen“, berichtet der Leiter des Kriminalreferates im Stadtpolizeikommando, Gerhard Lachomsek. „Die allermeisten dieser Überfälle finden im Drogenmilieu in den Bandenkriegen statt.“ In diesem Bereich explodierte die Zahl der Anzeigen in diesem Jahr nämlich geradezu.



„Gesetzgeber ist schuld“

„Es ist wirklich schlimm. Heuer verzeichnen wir einen Anstieg von 50 Prozent der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz. Immer mehr Drogendealer kommen nach Graz und die Folge sind Beschaffungskriminalität und vor allem Bandenkriege und Revierkämpfe, deren drastische Auswüchse die Öffentlichkeit natürlich dementsprechend mitkriegt. Wie eben kürzlich die Messerstecherei am Eisernen Tor.“

Der Grund für diese Entwicklung liegt laut Lachomsek beim Gesetzgeber: „Seit der Einführung des neuen Suchtmittelgesetzes zu Jahresbeginn glauben die Leute, sie können ungestraft tun und lassen, was sie wollen, und die Polizei kann eh nichts machen.“

Das stimmt zwar seit der Novellierung im Sommer nicht mehr, Lösung scheint derzeit aber dennoch keine in Sicht, wie Lachomsek befürchtet: „Zum Glück wurde noch keiner umgebracht, aber ich befürchte, die Lage wird in Zukunft immer schlimmer werden.“



Entwarnung gibt Lachomsek allerdings für den „Normalbürger“: „Auch wenn die Zahl der Überfälle zwar wieder gestiegen ist, liegt sie immer noch unter dem langjährigen Durchschnitt. Und wenn ich mit dem Drogenmilieu nichts zu tun habe, dann brauche ich mich in Graz auch nicht zu fürchten und kann völlig problemlos zum Beispiel in der Nacht durch den Stadtpark gehen. Ich muss halt nur damit rechnen, dass mir Dealer was verkaufen wollen.“