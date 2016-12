„Wollen beste EuroSkills aller Zeiten“

Mit den EuroSkills, den europäischen Berufsmeisterschaften, kommt 2020 ein absolutes Mega-Event nach Graz. Um das Turnier dann ordentlich über die Bühne zu bringen, reiste eine namhafte steirische Delegation rund um Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk, Vize-Landeshauptmann Michael Schickhofer und Messe-Boss Armin Egger jetzt schon zu den Meisterschaften im schwedischen Göteborg. „Für uns ist es extrem wichtig, zu sehen, wie das hier abläuft. Dazu haben wir Fotos und Videos gemacht“, berichtet Harald del Negro, Geschäftsführer der steirischen EuroSkills 2020 GmbH.

Herk will beste „Skills“ aller Zeiten

Denn in Graz will man einiges anders (und vieles besser) machen: Die „Basis-Versorgung“ der Teilnehmer mit Essen und Getränken etwa war in Göteborg „ausbaufähig“. Auch dass in der Stadt kaum Werbung für die EuroSkills gemacht wird, wird sich laut Wirtschaftskammer-Boss Herk in Graz sicher nicht wiederholen. Ganz im Gegenteil: „Wir möchten die Begeisterung auf ganz Österreich übertragen“, sagt Herk. Für die EuroSkills in vier Jahren, die auf dem Areal der Grazer Messe abgewickelt werden, hat sich Herk hohe Ziele gesteckt: Er will die besten EuroSkills aller Zeiten ausrichten.

Messe-Hausherr Armin Egger ist nach dem Besuch der Göteborger Wettbewerbe (rund 100.000 Besucher kamen übrigens, neun Steirer machten mit) zuversichtlich: „Das kriegen wir bestimmt hin.“