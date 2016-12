Jeder 2. Grazer lässt Wertgegenstände im Auto

Da lachen die Langfinger! Eine österreichweite Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigt: In Graz wird es den Autoknackern besonders leicht gemacht. Denn: In jedem zweiten Auto finden sich gut sichtbar Wertgegenstände – da reicht die Palette von teurer Kleidung über nicht eingebaute Navigationsgeräte bis zu Handtaschen. Diese seien, so KFV-Direktor Othmar Thann, übrigens bei den Langfingern besonders begehrt: „Schließlich liegt es nahe, dass sich in den Taschen Dokumente und Bargeld befinden.“



Folge der Schlampigkeit: Den förmlichen „Aufforderungen“ kommen die Autoeinbrecher auch dementsprechend häufig nach – innerhalb nur eines Jahres ist die Zahl der angezeigten Fahrzeugeinbrüche in Graz um 30 Prozent gestiegen. Konkret von 263 im Jahr 2014 auf 340 im Vorjahr. „Bedauerlicherweise“, so Polizeisprecher Fritz Grundnig, sei die Aufklärungsquote parallel dazu gesunken. „2014 konnten immerhin 49 der 263 Fälle geklärt werden, im Vorjahr nur mehr 42.“ Positiveres hat Grundnig für die Reststeiermark zu vermelden: „Da lief es umgekehrt – die Fahrzeugeinbrüche gingen um sechs Prozent zurück, die Aufklärungsquote ist um sechs Prozent angestiegen.“ Steiermarkweit gab es 2015 übrigens 576 angezeigte Autoeinbrüche, österreichweit waren es 11.302. Besonders interessant, so Thann: Je später am Tag, umso mehr und eher werden Wertgegenstände im Fahrzeug zurückgelassen.



Im Landeshauptstädte-Vergleich rangiert Graz übrigens nach Klagenfurt, wo in 60 Prozent der Autos Wertvolles gefunden wurde, auf Platz zwei. In Wien waren hingegen nur in einem Viertel der kontrollierten Fahrzeuge Wertgegenstände zu finden, in Innsbruck gar nur bei 14 Prozent. Bei ihren bundesweit 7.000 Fahrzeugkontrollen wurden die meisten Wertsachen übrigens auf dem Rücksitz (42 Prozent) und auf der Vorderablage (30 Prozent) vorgefunden.



Thann mahnt: „Wertgegenstände haben im Auto nichts verloren! Außerdem vor dem Verlassen des Fahrzeugs immer kontrollieren, ob die Fenster geschlossen und sämtliche Türen verriegelt sind!“ Und er empfiehlt: „Am besten auch noch das Handschuhfach öffnen, damit wird signalisiert, dass in diesem Auto nichts zu holen ist.“



Bruch dauert fünf Sekunden

Übrigens: Was Autolenker oftmals übersehen, wenn sie ihr Fahrzeug nur kurz verlassen: Ein Profi braucht genau einmal fünf Sekunden, um ein Auto aufzubrechen – und 20 Sekunden, um es zu stehlen.