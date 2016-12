Zu wenig Platz für Drahtesel

Radfahren steht bei den meisten Verkehrsexperten hoch im Kurs: Einerseits verbrauchen die Drahtesel kaum Platz und sind obendrein natürlich umweltschonend. „Auch in Graz hat man das erkannt und viel für Radfahrer getan, aber in der Innenstadt fehlt noch vieles“, berichtet Wolfgang Wehap von der Radlobby ARGUS. „Beim Kastner, am Hauptplatz generell und beim Schloss Eggenberg, um nur drei Beispiele zu nennen, gibt es viel zu wenig Radlständer. Zumindest zu wenig hochwertige, die sicher, wettergeschützt und gut verankert sind. Alle anderen sind einfach zu unsicher und eine Freude für Raddiebe.“ Problematisch sind vor allem Stellen, die in Privatbesitz sind. „Vor Schulen oder an anderen öffentlichen Plätzen reagiert das Straßenamt in letzter Zeit eigentlich immer gut und schnell, aber sobald es um privates Eigentum und eben um die Innenstadt geht, wird’s schwierig.“

Auch auf politischer Ebene ist die Problematik der fehlenden Radlständer bereits angekommen.

Auf einen Antrag von Gemeinderat Robert Krotzer hin werden jetzt folgende neuralgischen Stellen geprüft, um mit moderneren Radlständern „nachzurüsten“: Jakoministraße (Fahhradständer beim Holding Mobilitäts- und Vertriebszentrum), Hauptplatz (Ecke Sackstraße), Annenstraße (Ecke Volksgartenstraße), Südtirolerplatz, Lendplatz, Sackstraße, Glockenspielplatz, Wastlergasse).

Sollten Sie auch Plätze kennen, an denen es zu wenige Abstellplätze für Fahrräder gibt, schreiben Sie uns doch ein Mail an redaktion@grazer.at und wir werden Ihr Anliegen gerne an die zuständigen Stellen weiterleiten.