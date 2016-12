Grazerin haucht Dingen Leben ein!

Die Grazerin Gabriele Brandhuber gründete eine Plattform, auf der sie Gegenstände „lebendig“ macht und so die Hemmschwelle für rasches Wegwerfen erhöht. Heißt: Sie und jeder andere Benützer dieser Plattform bieten hochwertige, handgemachte Qualitätsprodukte an – und erzählen dazu auch deren Geschichte. „So informiert beispielsweise jeder, der ein Produkt anbietet, wie es entstanden ist. Bei handgestrickten Mützen kann er etwa sogar das Schaf vorstellen, von dem die Wolle stammt. Und der Käufer kann die Geschichte dann fortsetzen: kann Fotos hochladen, wann er die Haube wo getragen hat, wem er sie weitergeschenkt hat und und und.“ Dazu werden alle über die Plattform verkauften Dinge mit einem Label versehen, über das man sie verfolgen kann.

„Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass in vielen Jahren jemand auf den Dachboden geht und dort die Handtasche der Oma findet“, sagt die Gründerin. „Und über das Label kann derjenige dann nachschauen, welchen Weg die Tasche hinter sich hat, was sie mitgemacht hat, wo sie überall war. In gewisser Weise soll so etwas wie ein Facebook für Dinge entstehen.“



Bewusst einkaufen

Mit ihrer Idee möchte die Grazerin unüberlegte Einkäufe und wahlloses Schnäppchenjagen, den Konsumwahnsinn unserer Zeit, stoppen. Sie wünscht sich schonendere Ressourcennutzung und mehr Respekt vor guter Handarbeit. Nachhaltigkeit soll wieder großgeschrieben werden.



International ausweiten

Wer etwas auf „Temysto“ – so heißt die Plattform – verkaufen will, muss sich erst über ein Formular bewerben. So soll sichergestellt werden, dass alle Verkäufer die gleiche Philosophie vertreten, und verhindert werden, dass billige Massenprodukte auf die Plattform kommen. Es gibt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag und eine Einstellgebühr von zehn Euro pro Ding. Auch dieser recht hohe Betrag garantiert die Hochwertigkeit der Ware. „Wir starten demnächst in Österreich und Deutschland“, so Brandhuber. „Ich habe aber eine große Vision. In zehn Jahren soll es Temysto weltweit geben.“