Graz: IS-Kämpfer verhaftet

Das war knapp. Die Grazer Polizei konnte einen Iraker festnehmen, der im Irak und in Syrien für den IS gekämpft haben soll. Cornelia Koller, Staatsanwaltschaft Graz: „Ich kann bestätigen, dass ein Iraker, der offenbar an Kämpfen auf der Seite des IS oder einer IS-Splittergruppe beteiligt war, in Haft ist. Er kam als Flüchtling nach Österreich. Weitere Ermittlungen sind im Gange.“



Der Mann hat in einer der Wohnungen in der Mariengasse, die Flüchtlingen vom Landesflüchtlingsbüro zugewiesen werden und von der Caritas-Regionalbetreuung betreut werden, gelebt. Augenzeugen zufolge hat er mit Fotos seiner Waffen, etwa der berüchtigten klassischen Kalaschnikow, der AK 47, und mit Kriegsgeschichten aus dem Irak und Syrien geprahlt.



Gottseidank entdeckt!

Irmgard Rieger, Kommunikation Caritas: „Zum Glück sind wir nicht oft mit solchen Problemen konfrontiert. Vor längerer Zeit gab es Ähnliches mit zwei UMF (unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen). Die Wohnungen in der Mariengasse werden nur indirekt von uns betreut.“ Aus dem Büro der für Flüchtlingsfragen zuständigen Landesrätin Doris Kampus heißt es: „Gottseidank hat man den Mann entdeckt – und ein großes Lob für die Grazer Polizei. Solche Leute wollen wir hier nicht.“



Weitere IS-Kämpfer?

Der Mann ist bei der Einreise an der Grenze offenbar keinem aufgefallen. Es bleibt ein ungutes Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass noch weitere solcher Leute in Graz untergetaucht sind. Die Polizei wird aufpassen müssen.