Eiszeit im Streit um die Eishalle

Es ist ein hartes Match, das die Gemeinde Hart bei Graz und die Hobby-Eishockey-Organisation NHL-Graz austragen. Denn der Streit um die Nutzung der Harter Eishalle beschäftigt mittlerweile sogar die Gerichte.

Hart hat mit finanziellen Altlasten jenseits der 30 Millionen Euro zu kämpfen. Bürgermeister Jakob Frey will die 4800-Einwohner-Kommune mit einem Mix aus rigidem Sparen und höheren Abgaben wieder auf Kurs bringen.

Und hier kommt die Eishalle ins Spiel – denn der Gemeinde brockt sie unterm Strich jährlich ein Riesen-Minus ein, im Vorjahr waren es 383.000 Euro. Um den Eisbetrieb kostendeckend zu gestalten, will Frey die Hallenmiete – aktuell 182 Euro je 80 Minuten Eiszeit – um 8,5 Prozent erhöhen. Doch der einzige Mieter, die NHL-Graz mit ihren 60 Teams und 2500 Sportlern, steigt darauf nicht ein. Maximal 6,3 Prozent mehr, lautete das letzte Gegenangebot, das die NHL-Graz freilich nicht mit Frey und seiner Bürgerliste, sondern mit der Gemeinde-Opposition ausgehandelt hat.



Jetzt wird geklagt: Ortschef Frey sieht sich durch einen – allerdings noch nicht veröffentlichten – Rechnungshof-Bericht bestätigt, wonach der Mietvertrag mit der NHL-Graz ungültig sein soll, weil die noch von Freys Vorgänger durchgeführte Verlängerung am Gemeinderat vorbei geschehen sei. Deshalb hat die Gemeinde nun eine Räumungsklage gegen die NHL-Graz eingebracht. Diese wiederum wehrt sich mit einer Feststellungsklage, die klären soll, ob der bis 2022 abgeschlossene Mietvertrag nicht doch gültig ist.

Beide Parteien fühlen sich vom jeweils anderen papierlt: „Wenn Verträge nicht eingehalten werden, dann muss man irgendetwas machen“, erklärt NHL-Graz-Obmann Siegfried Hinterleitner den Gang vors Gericht. Für ihn ist klar: „Wir haben uns nichts zuschulden kommen lassen.“ Man sei bereit gewesen, auf drei Jahre insgesamt 72.000 Euro mehr zu zahlen, das sei aber von der Gemeinde abgelehnt worden. Frey kontert, er habe monatelang ergebnislos das Gespräch gesucht. Die 8,5-Prozent-Erhöhung sei „nicht verhandelbar“, zumal die erhöhte Miete noch immer niedriger sei als jene in der Grazer Eishalle. Gibt es bis Mitte 2017 kein Ergebnis, will Frey den Eisbetrieb einstellen, weil dies „finanziell für die Gemeinde das Beste wäre“.



Bund winkt ab

Sicher nicht mit Geld aushelfen wird der Bund. Die Eishalle sei „ohne Bundesmittel errichtet“ worden, die Zuständigkeit für den Betrieb liege beim Land Steiermark, winkt SP-Sportminister Hans Peter Doskozil ab. Im Büro von VP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bestätigt man lediglich, dass man – „wie mit anderen Gemeinden auch“ – Gespräche mit Hart führe, zur Eishalle aber bisher nicht Konkretes besprochen habe.