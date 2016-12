Kultcafé lebt neu auf

Im Jahr 1931 wurde die erste Espressobar im Herzen von Graz, in der Annenstraße 18, eröffnet: das legendäre Café Wolf. Der urige Schriftzug direkt neben dem „Gummineger“ ist inzwischen Kult und in vielen Designbüchern und Reiseführern zu finden. Nur das Café ist zwischenzeitlich ein bisschen eingeschlafen – soll jetzt aber wieder erweckt werden. Vorläufig ist donnerstags ab 17 Uhr geöffnet – die Abende haben sich in den letzten Wochen zu regelrechten Geheimtipps und Szenetreffs entwickelt. Kommenden Dienstag gibt’s eine kleine Ausnahme: Ausnahmsweise wird für ein Leonard Cohen Tribute aufgesperrt.



Buch über „Wieltsch“

Wiederbelebt soll auch „Das Wieltsch“ in der Zinzendorfgasse werden – dort sucht man gerade nach einem neuen Pächter. Der letzte Inhaber Gerd Peter Wieltsch – eigentlich Fotograf – hat nach seinem „Ausflug in die Gastronomie“ die Lust verloren. Schuld waren da nicht zuletzt auch Behörden und Nichtraucher-Auflagen. „Ich würd’ mich freuen, wenn das Lokal mit einem anderen Konzept weitergeführt wird, damit’s dem Nachfolger dann besser geht als mir“, gesteht er. „Aber ich werde sicher ein Buch über das Lokal und die Zinzendorfgasse schreiben! Wir haben ja so viel erlebt – das kann man super mit Humor aufarbeiten. ,1 + 1 ist doch nicht 2‘ könnte zum Beispiel der Titel lauten!“



„Azzurro“ wird „Bellino“

Völlig neu stellt sich das Traditionslokal „Azzurro“ in der St.-Peter-Hauptstraße auf. Unter dem Namen „Bellino“ gehen Nagib Ibrahim (er führt auch das „La Perla“ in der Schmiedgasse) und sein Team neue Wege: „Wir spezialisieren uns jetzt noch mehr auf authentisch italienische Pasta und Pizza, wie man sie in Sachen Zubereitung sonst wirklich nur in Italien bekommt. Stolz sind wir auch auf unser vielfältiges Antipasti-Angebot.“ Auch vom Interieur her hat man sich ein „Facelift“ verpasst. „Helle Atmosphäre war uns wichtig.“ Bleibt abzuwarten, ob auch das Bellino zum beliebten Treff für Sturm-Legenden wie Markus Schopp und Roland Goriupp wird, wie es zu „Azzurro“-Zeiten der Fall war.



Sushi-Bar zu haben

Änderungen stehen auch in der Sackstraße bevor: Die japanische Sushi-Bar „Midori“ wird gerade per Inserat neuen Pächtern schmackhaft gemacht. Indes scheint der Vormarsch von Veggie-Lokalen in der Murstadt ein wenig ins Stocken geraten zu sein: Jedenfalls hat die Salatbar-Kette „Grünzeug“ ihren Standort am Jakominiplatz geschlossen, neue Mieter sind bis dato noch nicht eingezogen. Und auch für die Bio-Smoothie-Bar „Wild and Smooth“ in der Münzgrabenstraße werden „motivierte Nachfolger“ gesucht.