Russen wollen unsere Erfolgstrainer haben

Spätestens seit den „Euro­Skills“ Anfang Dezember im schwedischen Göteborg ist der Steirer Michael Tobisch ein international gefragter Mann. Immerhin fungierte er als Trainer der steirischen Malerin Lisa Janisch, die bei der Berufs-EM als beste Fachkraft Europas ausgezeichnet wurde. Das weckt Begehrlichkeiten: Russland lockt mit Traumgagen und anderen Zuckerln, damit Erfolgstrainer wie Tobisch künftig für die Russen arbeiten.



Putin fordert Erfolg

Für die Russen ist der Erfolg bei den Berufsmeisterschaften eine Frage der nationalen Ehre, vor allem im Hinblick auf die „Heim-WM“ 2019 im russischen Kazan. Da werden weder Kosten noch Mühen gescheut: So stach Russland bei der Bewerbung als Austragungsland für die „WorldSkills 2019“ Frankreich aus – indem russische Kosmonauten von der Internationalen Raumstation aus die Bewerbung präsentierten. Russlands Präsident Wladimir Putin, der erfolgreiche „Skills“-Teilnehmer und -Trainer persönlich zu empfangen pflegt, hat für die „WorldSkills“ in Kazan ehrgeizige Ziele: Eine Medaille in jedem Bewerb, lautet Putins Vorgabe.

Tobisch bestätigt das russische Interesse an seiner Person: „Es hat ein Angebot gegeben.“ Offenbar ein äußerst lukratives: „Man hat momentan das Gefühl, das Geld ist dort abgeschafft“, meint Tobisch dazu. Ob er das Angebot annimmt, weiß der Landeslehrlingsbeauftragte der steirischen Maler noch nicht. Für die „WorldSkills 2017“ in Abu Dhabi und die „EuroSkills 2018“ in Budapest habe er bereits wieder steirische Schützlinge, die er betreuen wolle. Danach sei alles möglich, auch wenn in ihm „ein österreichisches Herz“ schlage.



Besseres Image

So oder so: Tobisch wünscht sich, dass die Lehre in Österreich ihr schlechtes Image verliert. Er hofft dabei insbesondere auf die „EuroSkills 2020“. Die finden bekanntlich in Graz statt und sollen – so der Plan von Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk – eine Veranstaltung werden, die in ganz Österreich für Euphorie sorgt.