„Wir brachten Mozart in die Wüste!“

Bereits bei der Ankunft in der Wüstenstadt Timimoun flogen dem Grazer Salonorchester die Herzen zu: Die Geiger Klaus Eberle und Barbara Upelj, Bratschistin Irma Servatius, Cellistin Belinda Viesca Castro und die Kontrabassistin Irmtraud Eberle-Härtl wurden sofort zum Fotoshooting in der Sahara gebeten. „Wir waren von Anfang an so etwas wie ein echtes Medienereignis“, berichtet Eberle-Härtl.



Im Open-Air-Theater traten sie vor hunderten begeisterten Zuhörern auf, welche das erste Mal europäische klassische Musik live erlebten. „Als wir dann mit einem regionalen Ensemble gemeinsam spielten, sind sogar echte Jubelstürme aufgekommen!“ Der Höhepunkt war aber das Konzert in der brandneuen Oper in der Hauptstadt Algier. „Im Rahmen des 8. internationalen Festivals symphonischer Musik waren die 1700 Plätze wegen der Medienberichterstattung aus der Sahara sofort ausverkauft, es mussten sogar zusätzliche Sessel und Sitzmöglichkeiten auf den Stufen aufgestellt werden.“



Mit Werken von Mozart, Strauß sowie den Grazer Komponisten Robert Stolz und Anselm Schaufler sorgten die Grazer für Furore: „Es hat Standing Ovations, Bravo-Rufe und nicht enden wollenden Applaus gegeben. Das ist für Konzertbesucher in Algier absolut unüblich“, freut sich Eberle-Härtl, für die es nicht die letzte Reise nach Algerien gewesen sein dürfte: „Der Direktor des Musikfestivals und Leiter des Musikinstituts M. Abdelkader Bouazzara war ebenfalls begeistert von unseren Konzerten und hat seinem Wunsch Ausdruck verliehen, dass das Grazer Salonorchester sehr bald mit all seinen Musikern Algerien besuchen wird. Diesen Wunsch kann man freilich nur schwer abschlagen.“