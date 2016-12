Wieder im Sessellift auf den Plabutsch!

Der Plabutsch soll als Grazer Hausberg ein „Naherholungs-Comeback“ feiern. Um den Grazer Erholungssuchenden den Zugang zu erleichtern, will die Stadt Graz in der neuen Periode wieder einen Sessellift errichten, der von der Göstinger Straße bis zum Fürstenstand am Plabutsch führt.



Bürgermeister Siegfried Nagl: „Der Schöckl platzt ja an jedem Wochenende aus allen Nähten und der Plabutsch bietet sich da ideal als Erholungsgebiet an. Der Sessellift würde erstens den Großteil der Autofahrer davon abhalten, mit dem Auto auf den Plabutsch zu fahren, und zweitens den Grazern ermöglichen, bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Liftstation zu gelangen.“



Das Projekt soll möglichst rasch in der nächsten Gemeinderatsperiode nach den Wahlen begonnen werden. Die Idee, Stiegen auf den Plabutsch zu errichten, hatte man übrigens schon vor zehn Jahren. Das Projekt hätte damals 680.000 Euro gekostet. Die Möglichkeit wurde dann wieder verworfen. Der frühere Sessellift war von 1954 bis 1970 in Betrieb. Ein tödlicher Unfall bedeutete damals das Ende der längst renovierungsbedürftigen Anlage.



Das Projekt Sessellift steht auch im Zusammenhang mit der Sanierung des Thalersees, wo vor allem das Restaurant und die Umgebung rund um den See restauriert werden sollen. Am Plabutsch, der jetzt schon von vielen Mountainbikern gern genutzt wird, soll dieser Bereich erweitert werden. 2018 gibt es in Graz ja den Mountainbike-Worldcup.