„Gruabn“-Tribüne: Rettung 2017

Es kommt die erhoffte Dynamik in die Rettungsaktion für die baufällige Holztribüne in der Grazer Gruabn, dem legendären einstigen Heimstadion des SK Sturm. Die „Initiative für den Erhalt der Gruabn-Holztribüne“ hat einen bedeutsamen Schritt geschafft, wie Initiator und Sturm-Historiker Benjamin Sikora erklärt: „Der ‚Retter-Verein‘ steht jetzt. Er wird an der Spitze aus fünf Personen bestehen, sozusagen das Entscheidungs-Komitee bilden.“



Finanziert werden soll die Renovierung der Tribüne („der Grazer“ berichtete) mittels Crowdfunding. „Hierzu haben wir aktuell zwei Optionen, was die Planung erleichtert. Zum einen sind wir ja in Kontakt mit der Grazer Firma ‚1000x1000‘, und zum anderen gibt es auch die Möglichkeit, mit einer Schweizer Firma zusammenzuarbeiten.“ Zu Letzterer habe Sturms Sportdirektor Wirtschaft Thomas Tebbich gute Kontakte. Sobald die Entscheidung gefallen ist, wer die Abwicklung übernimmt, kann in den Rettungs-„Topf“ eingezahlt werden. Eine fix angestrebte Summe will man noch nicht nennen.



„Kurve“ und Legenden

Ebenso ein wichtiger Erfolg: Der aktuelle Pächter Grazer Sportklub ist mit im Boot. Zu Beginn plädierte man von dieser Seite ja noch für den Tribünen-Abriss, aufgrund der Baufälligkeit sei Gefahr im Verzug. „Wir sind mit Obmann Klaus Vidovic in gutem Einverständnis“, so Sikora. Geplant sind auch kleinere Veranstaltungen bei Heimspielen des Sportklubs. „Und auch Spiele der Legenden-Mannschaft des SK Sturm, wo unter anderen Gilbert Prilasnig, Mario Haas und Markus Schopp spielen, sollen stattfinden. Denen liegt der Erhalt der Tribüne ja auch am Herzen.“



Und nicht zuletzt konnte man auch die Fankurve, sprich Sturms große Fanclubs hinter dem Nordtor im Liebenauer Stadion, für die Rettungskampagne gewinnen. Nach dem Jahreswechsel soll der Startschuss selbiger erfolgen. Sikora ist optimistisch: „Bis dahin sollte alles so weit vorbereitet sein, dass wir die Sanierungsfinanzierung angehen können.“