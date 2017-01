Miteinander zur neuen Annenpassage

Die Annenpassage als modernes, urbanes Zentrum, in dem Nachhaltigkeit, Wohlbefinden, Bildung und das Miteinander großgeschrieben werden: Das ist die Vision von Debbie Adams und Sabine Eichler. Die beiden Grazerinnen, die seit 2014 das „Seddwell Community Center“ in der Dreihackengasse betreiben und dort etwa Sprachkurse, Yoga und Kreativgruppen anbieten, haben ein neues Konzept für das momentan so gut wie leerstehende Einkaufszentrum erarbeitet. Umweltfreundliche und ethische Unternehmen können demnach Geschäfts- und Büroräume mieten. Geplant sind Boutiquen und Galerien, Streetfood-Verkäufer, Restaurants, Cafés und Bars, Loungebereiche und Pop-up-Flächen für innovative Einzelhändler. Außerdem ist ein Kinderbetreuungs- und Bildungszentrum sowie ein ­Coworking-Bereich angedacht.



Miteinander

Interessierte können base-Mitglied werden und eigene Bereiche wie eine Business-Lounge, einen Filmraum und ein Musiklabor mit Aufnahmestudio und Verleih nutzen. So soll ein gemeinschaftlicher Weg zu einem neuen urbanen Zusammenleben geschaffen werden.



Interessenten für die insgesamt 1440 Quadratmeter gibt es bereits: etwa den Concept-Store „Bohemian Soul“, den Spendenshop „Bee­hive Emporium“, das „Möbeldepot“ oder das Label „Herrenschatz“.

„Es gab ein erstes Kennenlernen“, bestätigt man seitens des Center-Management-Unternehmens Consultatia. „Die uns im Rahmen eines Gespräches mit den beiden Damen vorgestellte Idee ,base Graz‘ ist interessant.“ Gleichzeitig ist man aber auf der Suche nach einem sogenannten Ankermieter, einem Großkonzern, der viele Leute anlocken soll. Ein Konzept zur optischen Neugestaltung gäbe es schon länger („der Grazer“ berichtete), dieses wurde jedoch bisher nicht in Angriff genommen.

Frühere Belebungsversuche, die aus dem 1986 eröffneten Zentrum eine Party-Meile oder Gastro-Hochburg machen wollten, blieben erfolglos. Der Weg des Miteinanders von engagierten Bürgern, die etwas bewegen wollen, hat in der Vergangenheit etwa am Lendplatz Früchte getragen und ist momentan auch im Griesviertel zu beobachten.