Mehr Beratung, mehr OPs bei Transgender

Die Anzahl von Transgender-Personen, die sich in Graz von der Beratungsstelle COURAGE helfen lassen, hat sich in den letzten vier Jahren versechsfacht. Das schildert der aktuelle Menschenrechtsbericht der Stadt, der Mitte Dezember veröffentlicht worden ist. „Mehr als 400-mal wurden heuer Beratungen zum Thema Transgender in Anspruch genommen. Im Vorjahr war es gerade mal die Hälfte“, erklärt Max Keinrath, Koordinator der Beratungsstelle, die sich zu einem wichtigen Treffpunkt für Transgender-Personen entwickelt hat – für Menschen also, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht nicht oder nur teilweise identifizieren können.

Keinrath über die möglichen Gründe für den rasanten Anstieg: „Es gibt immer mehr Bücher, Spielfilme und Dokus, die sich mit dem Thema beschäftigen“, sagt er. „Außerdem zeigen bekannte Personen wie der Stabhochspringer Balian (ehemals Yvonne, Anm.) Buschbaum oder Conchita Wurst, dass es okay ist, von den herkömmlichen sozialen Geschlechterrollen abzuweichen. Man kann da durchaus von einem Conchita-Wurst-Effekt sprechen.“



Mehr Operationen

Gleichzeitig wird auch ein Anstieg von medizinischen Eingriffen beobachtet, die Transgender-Personen vornehmen lassen. 40 neue Patienten hat man am LKH-Universitätsklinikum Graz zwischen Juli 2015 und Juli 2016 gezählt. In den vorangegangenen acht Jahren waren es lediglich 25. „Nicht alle Transgender-Personen, die sich bei uns vorstellen, lassen sich dann aber tatsächlich operieren“, erklärt die Ärztin Marie-Christine Bertholin y Galvez, die sich auf den gynäkologischen Aspekt von sogenannten „Geschlechtsangleichungen“, die am LKH durchgeführt werden, spezialisiert hat.

Als Grund für die steigende Nachfrage nennt sie unter anderem strukturelle Veränderungen am LKH. „Seit 2015 betreuen wir Transgender-Patienten in der TransMann-Ambulanz. Früher mussten sie die Fachärzte mühevoll selber suchen, mittlerweile bieten wir mit einem interdisziplinären Team ein Gesamtpaket an.“ Endokrinologen, plastische Chirurgen, Urologen und Gynäkologen gehören zur Mannschaft. „Angeglichen“ wird dabei ausschließlich von Frau zu Mann. Die Kosten für die Operationen übernehmen übrigens die Krankenkassen, vorausgesetzt wird unter anderem ein psychiatrisches Gutachten, das die Dringlichkeit eines medizinischen Eingriffes garantiert. „Mittlerweile gibt es durch die Arbeit von engagierten Personen und Vereinen ein gut vernetztes Angebot in Graz“, so Keinrath.



Diskriminierung

Was den Umgang mit Transgender-Personen betrifft, stellt der Menschenrechtsbericht den Grazern dennoch ein durchwachsenes Zeugnis aus. „Transgenderfeindliche Erfahrungen sind ein Dauerthema in unseren Beratungen. Die Klienten berichten von psychischer und körperlicher Gewalt“, sagt Keinrath.

Als prekär wird auch die fehlende rechtliche Regelung zur Korrektur von Schul- und Dienstzeugnissen bezeichnet. Keinrath: „Da muss dann etwa ein Transmann bei einer Bewerbung Zeugnisse vorlegen, die noch auf den weiblichen Namen ausgestellt sind – und damit ist er zwangsläufig auch geoutet.“ Außerdem gebe es in Graz zu wenig Ärzte, die geschlechtsangleichende OPs durchführen.