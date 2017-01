Grazer Lehrer: Jetzt auch Umweltschutz-Prof(i)s!

Die steirischen Lehrer werden zu Umweltbildungsprofis ausgebildet. Seit diesem Wintersemester kooperiert dafür das Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark (UBZ) mit der Grazer Karl-Franzens-Uni sowie der Pädagogischen Hochschule Steiermark (PHST) und der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule. Ziel: Lehrer aller Schulstufen sollen fachlich und pädagogisch so „fit“ gemacht werden, dass sie ihre Schüler in allen Fragen zu Umwelt, Klima, Natur und Nachhaltigkeit kompetent unterrichten können.



Hintergrund dieser Ausbildung ist, dass Pädagogen in Umweltfragen eine wichtige Rolle spielen, wie UBZ-Geschäftsführer Uwe Kozina betont. Lehrer seien oft mit Fragen besorgter Schüler und Eltern zu Umweltthemen konfrontiert und würden sich dann ans UBZ um Hilfe wenden, erklärt Kozina. Das sei etwa stark im Fall der Fukushima-Katastrophe passiert, wo in den Schulen die Angst vor Radioaktivität wie zu Zeiten von Tschernobyl umgegangen sei. Hier versuche das UBZ, die Lehrer mit aktuellen und umfassenden Infos zu versorgen. Und natürlich, so Kozina, müssten Lehrer die Schüler auch allgemein über den Sinn von Umweltschutz aufklären.

Mit der neuen Lehrer-Ausbildung soll das künftig noch besser möglich sein: So ist laut Kozina die Abfall-Problematik ein immer wiederkehrendes „heißes Eisen“. Weil das achtlose Wegwerfen von Müll wieder zunehme, sei es besonders wichtig, schon Schüler über das Thema zu informieren. Das gilt auch für andere Bereiche: So sollen Kinder altersgerecht lernen, welche Stoffe die Luft enthält, die wir atmen, oder wie viel Wasser wir täglich verbrauchen.



Info-Pakete

Schon lange engagiert sich das seit 2001 bestehende UBZ im Schulbereich. Schulen werden vom UBZ etwa mit Altbatterien-Lernkoffern oder mit „Stundenbildern“ versorgt – das sind Info-Pakete mit Arbeitsblättern, Grafiken und Versuchsanleitungen (Gratis-Downloads auf www.ubz-stmk.at). Dazu bietet das aus Pädagogen und Wissenschaftern bestehende UBZ-Team Beratungen, Exkursionen und Fortbildungen an. Hauptsächlich ist man fürs Land tätig, aber auch für Bund, Gemeinden sowie in Kooperation mit privaten Bildungsanbietern. Im Laufe der letzten zehn Jahre hat das UBZ rund 200 Schulprojekte abgewickelt.

1150 Schulen (inklusive außerschulische Bildungseinrichtungen) sowie 60.000 Schüler wurden durch das UBZ betreut. Zudem wurden 650 Veranstaltungen mit 3600 Teilnehmern organisiert, Umwelt- und Klimaschutzkampagnen lanciert. Für eines seiner Projekte, den ÖKOLOG-Lehrgang an der PHST, hat das UBZ jüngst den Preis „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Best of Austria“ des Unterrichtsministeriums erhalten – nicht die erste Auszeichnung, wie Kozina stolz betont.