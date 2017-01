Steirer erfinden Pferde-Turnschuh

Während wir Menschen unsere eigenen Schuhe stetig weiterentwickeln und moderne Technologien nutzen, müssen unsere Pferde seit mehr als 2000 Jahren unbewegliche Eisenschuhe tragen. Das werden wir nun endlich ändern“, erklärt Charly Forstner, der gemeinsam mit Louisa Forstner die womöglich revolutionäre Weltneuheit „Megasus Horserunners“ erfunden hat. Erst vor wenigen Tagen haben die beiden Fürstenfelder ein Büro in Graz bezogen, um ihre Firma weiter zu expandieren.



Diese Sportschuhe für Pferde werden im August auf den Markt kommen, schlagen aber schon jetzt weltweit enorm hohe Wellen. „Wir haben Vorbestellungen aus 33 Ländern, von Hawaii und Trinidad und Tobago über Australien, Neuseeland und Japan bis nach Thailand: Überall ist man schon gespannt auf unsere Horserunners.“ In Indien wurde den Steirern sogar bereits ein langer Artikel in einer Fachzeitschrift gewidmet, ebenso in den USA und in Frankreich.

„Noch immer ist es Lehrmeinung, dass der Huf eines Pferdes starr ist und sich kaum bewegt. Ich habe aber schon 1998 in einem Versuch bewiesen, dass sich der Huf bei einem Schritt um ein bis zwei Zentimeter vertikal bewegt. Eine starre Fixierung der Hufkapsel durch ein Hufeisen ist fast so wie ein Gips, Unebenheiten können nicht mehr ausgeglichen werden.



Simpel und gesund

Das Prinzip von Megasus ist einfach: Anstatt Hufeisen auf die Hufe der Pferde zu schlagen, werden die Horserunners einfach auf den Huf „geklippt“. Das heißt, das Pferd kann immer barhuf gehen; nur wenn es gebraucht wird, werden die Horserunners aufgesteckt. „Der Hufschutz wirkt außerdem stoßdämpfend, stabilisierend, lässt natürliche Hufbewegungen zu und kann vom Reiter selbst jederzeit mit wenigen Handgriffen an- und ausgezogen werden“, erklärt Forstner. Das leichte Kunststoffmaterial und ein völlig neues und zum Patent angemeldetes Verschlusssystem, eine Art Hochleistungs-Klettverschluss, machen das möglich.



Die Horserunners sind aber nicht nur praktischer als herkömmliche Hufeisen, sondern auch gesünder. „Nach wie vor leiden unzählige Pferde an Bein- oder Hufproblemen, und mehr als 50 Prozent der Pferde sterben daran. Unser Hufschutz verrutscht nicht, scheuert nicht, ob im Wasser oder auf Schotter, Wiese oder Asphalt. Das tut der Gesundheit des Pferdes auf jeden Fall gut.“