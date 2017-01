Graz auch 2016 Feinstaub-König

Die Grazer Luft will und will einfach nicht besser werden. Auch 2016 war Graz Feinstaubhochburg Nummer eins in ganz Österreich.In den vergangenen zwei Jahren waren die Wetterbedingungen günstig, wodurch weniger Feinstaub in der Luft blieb. Heuer gibt es wieder „normale“ Wetterbedingungen, und die Feinstaubbelastung ist höher als in den vergangenen Jahren.

In Don Bosco wurden 35 Überschreitungs-Tage gezählt, in Graz-Süd 34. Damit blieb man haarscharf innerhalb des EU-Limits von 35 Tagen. De facto waren es sogar noch ein paar mehr, bei all diesen Werten sind aber jene Feinstaubtage, die auf Saharastaub zurückzuführen sind, bereits abgezogen worden. Der Großteil der Feinstaub-Emissionen wird laut Umweltbundesamt von den Sektoren Industrie (36 %), Landwirtschaft (21 %), Kleinverbrauch (19 %) und Verkehr (18 %) verursacht. Auf jeden Fall muss für die Zukunft dringend eine Lösung gefunden werden – diese ist aber weit und breit nicht in Sicht. Versuche gab es viele – hier eine Auswahl der Aktionen im jahrelangen erfolglosen Kampf gegen den Feinstaub:



-Umweltzone

-Autofreier Tag

-City-Maut

I-G Luft 100er

-Förderung für Öffis

-Förderung der Umrüstung von Diesel-Kraftfahrzeugen auf Partikelfilter



Besonders kurios war übrigens die Idee, die Grenzwerte einfach anzuheben, um die Zahl der Überschreitungstage in Grenzen zu halten.