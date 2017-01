Neue Lastenrad-Plattform soll her

Der Run auf Lastenräder ist in Graz enorm: An die 300 Exemplare kurven laut dem Verein zur Förderung von Lastenrädern durch die Straßen. Hoch sind auch die Ausleihzahlen der beiden Räder, die der Verein bereitstellt: 203-mal wurde das „Allgemeine Lastenrad“ im vergangenen Jahr ausgeliehen, immerhin 84-mal das im Juni eingeführte „Bezirksrad Jakomini“.

Obmann Martin Moser: „Weil wir die Nachfrage nicht decken und uns neue Räder nicht leisten können, haben wir beschlossen, eine Online-Plattform zu entwerfen. Auf dieser können Vereine, Unternehmen und Privatpersonen ihre Räder kostenlos zur Verfügung stellen – in der Zeit, in der sie sie gerade selbst nicht brauchen.“ Viele Firmen und Vereine besitzen in Graz mittlerweile eigene Lastenräder. Martin Auer, Dean and David und die Caritas sind nur drei Beispiele. Was den Ausleihmodus betrifft, soll sich die neue Plattform, die im Sommer 2017 online gehen könnte, am bereits erprobten Verleihsystem des Vereins (www.das-lastenrad.at) orientieren. Sprich: Verleiher tragen im Internet fixe Öffnungszeiten, in denen sie ihr Rad zur Verfügung stellen wollen, und den jeweiligen Abholort ein. Per Online-Kalender können die Bikes dann reserviert werden.

Der Verleih von Lastenrädern bringe gleich mehrere Vorteile mit sich. „Auf der Hand liegt natürlich der ökologische Gedanke. Firmen, die Lastenräder verleihen, gelten als umweltfreundlich und gewinnen womöglich neue Kunden. Außerdem werden Lastenräder als rollende Werbeflächen eingesetzt.“ Finanzieren will man die Plattform mit dem „Bürgerinnen-Budget“, das von den Grazer Piraten zur Unterstützung diverser Projekte ausgeschüttet wurde (insgesamt 60.000 Euro durch den Verzicht auf die Parteienförderungserhöhung). Auf buergerinnenbudget.at können Projekte eingereicht werden; die am besten bewerteten werden finanziell unterstützt.