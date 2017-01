Drogen: Der Tanz geht los!

Geburtstage waren für Innenminister Wolfgang Sobotka auch schon lustiger. Bürgermeister Siegfried Nagl war am 5. Jänner um exakt 0.00 Uhr dafür der erste Gratulant. Beide waren da noch mit der Grazer Polizei und der EGS (Einsatzgruppe Straßenkriminalität) unterwegs, um den Drogen-Hotspot Volksgarten selbst hautnah fühlen zu können.



Nagl: „Es ist erstaunlich, wie viele Menschen, es waren in erster Linie in etwa 15 Afghanen und Türken, nachts auch bei klirrender Kälte im Volksgarten abhängen. Als ich mit dem Innenminister und einem verdeckten Ermittler durch den Park ging, wurden auch uns unverblümt Drogen angeboten. Ich war erstaunt, welche Arten von Drogen es jetzt schon gibt. Bei den Gesprächen mit den überaus motivierten Polizeibeamten kam auch zutage, dass in Graz hauptsächlich am Tag gedealt wird. Da wollen wir ab sofort mit Hilfe der Polizei und des Innenministers ansetzen und sowohl den Stadtpark als auch den Volksgarten völlig von Drogen säubern. Permanentes Verdrängen der Dealer wird den Markt ganz sicher verengen. Die neuen LED-Lampen im Volksgarten sind da überaus hilfreich. Bei Bewegung, Lärm wird es hell im Park. Bei einem Zugriff der Polizei kann diese alle Lampen aufdrehen und es ist taghell. Der Innenminister sagte zu, weitere Polizisten nach Graz zu bringen. In den nächsten Tagen kommen zwölf neue Beamte.“



Ein Schwerpunkt liegt auch bei der Betreuung und den Betreuern von Flüchtlingen. Nagl: „Man muss auch schauen, ob die Betreuer ihren Job richtig machen. Wenn ein Flüchtling straffällig wird und weiterhin jede Nacht dealt, dann muss es in der Betreuungseinrichtung Konsequenzen geben. Ich bin auch dafür, dass jeder Flüchtling bei der Einreise seinen Pass abgeben muss und dafür ein Ersatzdokument bekommt. Das erleichtert Abschiebungen, die ohne Reisepass nicht erfolgen können.“