Betriebliche Gesundheitsförderung: Individuelles Angebot ist Schlüssel zum Erfolg

In die Gesundheit der Mitarbeiter zu investieren, lohnt sich –das ist mittlerweile vielfach belegt. Studien zeigen etwa, dass pro einzelnem Euro der in Betriebliche Gesundheitsförderung fließt, sich drei Euro messbarer Nutzen ergeben. Das reicht von verringerten Krankheitskosten bis zur besseren wirtschaftlichen Entwicklung aufgrund besserer Gesundheit der Mitarbeiter.



Erfreulich, dass auch hierzulande das Bewusstsein dafür wächst. Weniger erfreulich, dass trotz steigender Maßnahmen im Bereich Betriebliche Gesundheitsförderung die Arbeitszufriedenheit abnimmt. Und: Dass die teils sehr teuren Maßnahmen bei den Mitarbeitern oftmals auf wenig Inte­resse stoßen. „Viele Unternehmen kommen zu uns, weil sie nicht verstehen, warum die Mitarbeiter die BGF-Programme nicht annehmen, in die oftmals viel Geld investiert wurde“, bestätigt auch Harald Pachner, Leiter des GESU-Instituts in Graz, dass Maßnahmen hie und da am Ziel vorbeigehen. Und er betont: „Meist liegt das geringe Interesse daran, dass man vorab nicht mit den Mitarbeitern gesprochen hat.“ Es sei nämlich für die Mitarbeiter wichtig, so der Experte, das für sie individuell richtige Angebot zu schaffen und sie dafür zu begeistern.

Dann gibt es auch kein Motivationsproblem. Eine Zwangsverpflichtung bringe übrigens absolut nichts. Im Gegenteil: „Mitarbeiter sollen von Unternehmen und Gesundheitsexperten unbedingt in die Ausarbeitung des Angebots miteinbezogen werden – es gilt, den jeweiligen Bedarf gemeinsam zu erheben.“ Und dieser darf sich laut Pachner nicht nur, wie vielfach üblich, auf Sport und Ernährung beschränken: „Wirklich gesund und fit ist man nur dann, wenn man sich am Arbeitsplatz wohlfühlt und wertgeschätzt wird.“ Wer sich im Augenblick wohlfühe, achtsam sei, fokussiere seine gesamte Energie auf den Augenblick und sei somit leistungsfähiger. Von Achtsamkeit würden also Mitarbeiter und Unternehmen profitieren.



Für Pachner und das GESU-Team ist daher die GESU-Stressmessung, bei der das Stresslevel über die Herzfrequenzvariabilität mit einem Vitalmotor gemessen wird, ein wesentlicher Punkt im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Gerade Stress kann nämlich Auslöser für unterschiedlichste körperliche Schmerzen sein – häufig etwa Rückenschmerzen.

Wirksame Maßnahmen im BGF, betont Pachner, müssen nicht unbedingt teuer sein. „Es können etwa Kommunikationsprobleme oder Arbeitsüberlastung sein, die die Gesundheit der Mitarbeiter belasten. Da fördert dann ein offenes – und kostenloses – Gespräch mit dem Vorgesetzten die Gesundheit weitaus mehr als ein teurer Sportkurs.“