Grazer Bio-Netze sacken Europa e in

Die Netze, in denen die großen Handelsketten ihr Bio-Obst und -Gemüse verkaufen, sind für uns ganz normal, in Wahrheit dreht es sich dabei aber um eine revolutionäre Grazer Erfindung, die gerade erst die Aufmerksamkeit im restlichen Europa weckt. Dort werden Obst und Gemüse nämlich noch immer in Plastiknetzen verkauft.



„Der Bedarf an Netzverpackungen wurde bis dato fast zu 100 Prozent mit Kunststoff gedeckt. Doch die Konsumenten wollen Bio-Lebensmittel in Bio-Verpackungen kaufen und fragen verstärkt nach dem ökologischen Fußabdruck der Naturverpackung. Unsere Netzschläuche sind kompostierbar und werden aus der Zellulosefaser Modal erzeugt. Für die Rohstoffproduktion wird Buchenholz aus der Durchforstung von Wäldern verwendet“, erklärt Susanne Meininger vom VPZ Verpackungszentrum, die die Netze gemeinsam mit ihrer Schwester Bettina Reichl und ihrem Vater Helmut Meininger erfunden hat. Ein weiterer Vorteil: „Die Netze sind sehr weich, angenehm zu öffnen, die Optik wirkt natürlich.“



Tausende Kilo Müll gespart

Die größten heimischen Supermarktketten haben diese Vorteile schon erkannt und vermeiden damit Tonnen von Plastikverpackungen. Die Rewe-Gruppe, Hofer, Spar und Lidl verwenden die Grazer Erfindung bereits. „Die Netze kommen bei den Kunden gut an. Man kauft Bioprodukte halt lieber in einem Bio-Netz“, erklärt Meininger. Und tatsächlich: „Rewe hat uns zurückgemeldet, dass der Verkauf von Bio-Produkten um 30 Prozent gestiegen ist, seitdem dort unsere Netze verwendet werden. Auch wenn das vielleicht nicht alleine auf die Bionetze zurückzuführen ist, ist das schon ein tolles Feedback.“



Jetzt sorgen die Grazer Netze auch international für immer größere Aufmerksamkeit: Das VPZ Verpackungszentrum wurde beim europaweit größten Wirtschaftswettbewerb, den European Business Awards, extrem positiv bewertet. „Wir wurden zusammen mit 21 weiteren Unternehmen von einer unabhängigen Jury als National Champion für Österreich ausgezeichnet“, jubelt Meininger. Ein enormer Erfolg, immerhin gab es insgesamt 33.000 Einreichungen aus 34 Ländern. Damit wurde das internationale Interesse an der Grazer Erfindung geweckt. „Wir haben bereits damit begonnen, erste kleinere Mengen in die Schweiz, nach Luxemburg und Slowenien zu liefern.“ Die Bio-Netze werden also wohl nicht mehr allzu lange eine österreichische Eigenart bleiben.