Kälte sorgt für Angel-Boom!

Ans Fischen denkt bei Temperaturen wie den aktuellen wohl auch der passionierteste Grazer Petri-Jünger nicht, sollte man meinen. „Im Gegenteil!“, wirft Asmir Samar­dzic ein, Obmann der Erlenteiche am Sternwirt-Weg auf der Ries. Gibt’s dort doch die Chance zum Eisfischen – erstmals in Graz. „Wir sind die Ersten, die das anbieten. In Graz konnte man noch nirgends eisfischen“, so Samardzic.

Bisher wichen Eisfischer-Fans oft nach Ungarn aus oder in die Obersteiermark, etwa zum Putterersee. „Denen taugts jetzt umso mehr, dass sie in der eigenen Stadt eisfischen können.“ Der milde Winter 2016 ging mehr als Probelauf durch – dank des aktuellen Frosts wird das Gelände jetzt aber gestürmt. „Wir sind in der aktuellen Saison an jedem Öffnungstag komplett ausgebucht, ohne Platz-Reservierung geht gar nichts. Immer sind gut 20 Leute am See. Das ist die volle Auslastung. Es ist gar nicht möglich, noch mehr Löcher ins Eis zu bohren! Diese Vorstellung, selbst vorm Eisloch zu fischen, wie in Skandinavien oder Kanada, fasziniert die Leute offenbar total.“



Grazer Zuchtfische

Damit man eisfischen kann, müssen gewisse Bedingungen herrschen: „Das Eis muss mindestens 18 Zentimeter dick sein, man muss es mit dem Auto befahren können. Ist es zu dünn, bilden sich Lufträume unter der Schicht, dann drohen Bruchstellen. Die Teichtiefe muss außerdem zwei Meter betragen“, erklärt Samardzic. Auch was die Fische angeht, ist nicht jede Art für die spezielle Angel-Art geschaffen. „Bei uns gibts nur solche, die sich in eisigem Wasser wohlfühlen: Saiblinge, Zander, Karpfen, vor allem aber Forellen. Die stammen von Grazer Züchtern, in Summe tummeln sich zwischen 300 und 400 Fische in unseren Teichen auf 40 Quadratmetern.“

Die Fische sind als Ess-Fische vorgesehen, im Gegensatz zum „Catch and Release“-Prinzip, wo man die Tiere wieder ins Wasser wirft. „Fischen, die unter Eis leben, täte das Rückwerfen nicht gut“, sagt Samardzic. Bis Mitte Februar wird das Eisfischen den Grazern dank der aktuellen Temperaturen möglich sein. „Und wir hoffen noch länger!“



Fischer-App kommt

Übrigens: Samardzic arbeitet gerade auch an einer Fischerei-App, „die ständig Fangdaten mit Wetterinfos und Mondphasen abgleicht, damit der Fischer übers Handy immer die besten Bedingungen für den jeweiligen Teich abrufen kann“.