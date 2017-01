Jakominiplatz: Kult-Standler verschwinden

Das waren noch Zeiten, als Josef Fluch Anfang 1960 seinen Gemüse- und Obststand am Jakominiplatz eröffnete. Jetzt hält sein Sohn Peter Fluch als letzter Mohikaner die Stellung. Fluch: „Früher gab es allein acht Obst- und Gemüsestände am Jakominiplatz. Da war noch viel Geschäft zu machen. Jetzt ist der Platz von Supermärkten umkreist und wenn ich aufhöre, wird es keinen mehr geben.“



Andere Kult-Standler haben ebenfalls das Handtuch geworfen: Rudi Troger hat sein Genuss-Standl geschlossen. Da gab es wohl die besten gegrillten Calamari der Stadt. Fluch: „Da jammern die Leute schon, mit Fisch tut sich gar nichts mehr hier auf dem Jakominiplatz.“ Aufgehört hat auch Willibald „Blumen-Osi“ Oswald. Er verkaufte mehr als 30 Jahre lang Blumen, vor allem schöne steirische Rosen waren sein Markenzeichen. Blumenstand gibt es nur noch einen, Andrea Hajek ist noch standhaft.

Was in den beiden oben genannten Standln künftig passieren wird, ist noch nicht ganz klar.

Der letzte Fleischhauer am Jakominiplatz, Horst Stacherl, ist auch längst Geschichte. Heute gibt es noch die Bäckereien Hubert Auer und Martin Auer und seit 13 Jahren auch das Kärntnerstandl. Sonst dominiert Fastfood: Belgische Fritten am Stand „Kross“, vietnamesisches Fastfood bei Nam oder Nann – beide Namen gelten – und das Burger Eck. Allerdings macht hier der Betreiber die Fleischlaberl selber.