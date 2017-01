„Ich bin 1825 Mal auf den Schöckl gelaufen“

Wenn ich einen Tag nicht auf den Schöckl kann, werd’ ich zwider!“, sagt der Grazer Martin Rainer. Im – sprichwörtlichen – Brotberuf arbeitet der 47-Jährige als Chef der „Rainer-Imbiss“-Station in der Schönaugasse. „Ab drei Uhr steh ich in der Firma – mein Tag beginnt aber erst so richtig ab Mittag.“ Dann fährt Rainer nach St. Radegund und rennt Tag für Tag auf den Schöckl (im Sommer nimmt er gern das Mountainbike). Und das schon seit fünf Jahren! „Da hab ich begonnen, auf unterschiedlichen Routen auf den Berg zu laufen. Das ist immer intensiver geworden, ich hab Zeiten notiert, und heute ist’s – nach meiner Familie – meine größte Leidenschaft.“ „Renn-Rainer“ braucht von der Talstation Radegund bis zum Gipfelkreuz 32 Minuten. „Retour lauf ich in 15 Minuten, meist über den ‚21er‘-Weg. Je nachdem, ob ich unterwegs wen treffe.“



„Doping“ Kamut

Was oft vorkommt – denn Rainer kennt am Grazer Hausberg jeder. Er selbst kennt jede Wurzel: „So überrascht mich keine Schlechtwetterfront.“



Da­mit er noch möglichst lange den Gipfel stürmen kann, achtet Rainer sehr genau auf Regenertion. „Ich wärme mich auch stets ausgiebig auf, esse ausgewogen, Kamut-Nudeln sind mein Kraftspender.“ Dass diese wirken, beweisen die Zahlen seiner Laufstatistik der letzten fünf Jahre: Durch die täglichen Läufe erreichte Rainer den Schöckl-Gipfel 1825 Mal. In Summe sind das 2.637.125 absolvierte Höhenmeter. Mit dieser Distanz wäre der Grazer rund 300 Mal auf den Mount Everest (8848 Meter) gelaufen! „Um die 30 Paar Laufschuhe hab ich verbraucht“, erzählt Rainer, der übrigens topfit ist, wie regelmäßige ärztliche Kontrollen zeigen. „Sollte sich das ändern, dann reduzier’ ich die Bergwertungen. Auch wenn das wohl einem Entzug gleichkäme.“



10.000 Höhenmeter

Jetzt hat Rainer aber noch ein großes Ziel. „Ich werde heuer im Spätsommer an einem einzigen Tag den Schöckl 15-mal rauf und runter rennen. Dafür trainiere ich bereits. Das sind immerhin 10.000 Höhenmeter. Ich will das ganze zu einer Benefiz-Aktion machen.“