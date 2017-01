Auch Grazer Migranten wählen im Februar

Wenn am 5. Februar der MigrantInnenbeirat der Stadt Graz gewählt wird, sind 25.364 in Graz lebende Nicht-EU-Bürger aus über 130 Ländern wahlberechtigt. Die meisten stammen aus Bosnien und Herzegowina (5.695), gefolgt von der Türkei (3.791) und Afghanistan (1.666). Die Wahlbeteiligung war in den vergangenen Jahren jedoch gering. Elf Prozent der Migranten machten etwa 2008 von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Nur neun Prozent waren es bei der Wahl 2012. „Dieses Problem ist uns bewusst“, erklärt Godswill Eyawo, Geschäftsführer des Beirates, und nennt Gründe: „Viele Mi­granten wissen gar nicht, dass sie einen Beirat wählen können, der ihre Interessen vertritt.“

Die finanziellen Mittel für „Wahlwerbung“ ließen sich mit denen der politischen Parteien nicht vergleichen. Mit Aktionen auf sozialen Netzwerken (z.B. Facebook) hofft man, die Wahlbeteiligung dennoch hinaufschrauben zu können – auf zumindest 15 Prozent. Aber auch durch Plakate, die auf von Migranten häufig besuchten Plätzen (Griesplatz) aufgestellt werden, durch Flugblätter und „Mund-zu-Mund-Propaganda“.



Beratende Funktion

Wofür ist der MigrantInnenbeirat, der sich aus neun Mitgliedern zusammensetzt, aber zuständig? Eyawo: „Der Beirat berät die Politik in allen Angelegenheiten, die Migranten betreffen. Durch Empfehlungen und Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen, Initia­tiven und Projekten etwa.“ Jährlich wird ein Bericht zur Lage der Migranten in Graz vorgelegt – dabei beschäftigt sich der Beirat mit Themen wie Rassismus, Bildung und Asylpolitik.



Sieben Listen

Die „Qual der Wahl“ haben Mi­granten bei der Entscheidung zwischen sieben Listen: Die „Neue Generation“, die „Liste für eine bessere Zukunft“, die „Afghanistanisch-österreichische Einigkeit“, die „Kurdische Liste für Zusammenleben“, die Liste „Islamische Kultur-Zentren Gries“, die „Internationale Liste für Soziale Gerechtigkeit“ und die „Friedensunion ohne Grenzen“ treten an.

Zusammenfassend wollen sich die Kandidaten für Chancengleichheit bei Arbeit und Bildung einsetzen, Parallelgesellschaften verhindern und den interreligiösen Dialog stärken. Eyawo: „Wichtig war uns, dass wir bei der Wahl eine ausgewogene Mischung aus Frauen und Männern und aus Kandidaten unterschiedlicher Herkunft und Religion anbieten. Ich denke, das ist uns gut gelungen.“ Nähere Infos zur Wahl: www.graz.at/wahlen.