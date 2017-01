Feinstaub macht die Grazer erfinderisch

Im vergangenen Jahr war Graz einmal mehr die Stadt mit der höchsten Feinstaub-Belastung in ganz Österreich und blieb mit 35 Überschreitungstagen gerade noch punktgenau innerhalb des EU-Limits („der Grazer“ berichtete). Die schlechte Luft bringt die Grazer dabei aber offensichtlich nicht nur zum Husten, sondern auch auf Ideen. Andreas Zobl arbeitet beispielsweise gerade an seiner „Dustmap“ – einer Feinstaub-Landkarte durch private Messstationen am Balkon oder mobil am Kinderwagen oder Fahrrad (ein ähnliches Projekt gibt es mit Luftdaten.info auch in Stuttgart und im Ruhrgebiet). „Die Leute sollen so ein Gefühl für die Problematik bekommen“, findet er. „Feinstaub ist sonst ja eine unsichtbare Gefahr!“



Prototypen für die Messstationen gibt es bereits. Einerseits stationäre Sensoren – etwa zehn bis 20 Zentimeter groß, im Kohlenstoffgehäuse verbaut –, die etwa zuhause am Balkon aufgebaut werden können und dort die Feinstaub-Belastung messen. Andererseits gibt es mobile Geräte im Zigarettenschachtelformat, die ihre Daten mittels GPS unterwegs sammeln und via Bluetooth aufs Handy liefern. „Unser Ziel ist es, etwa Fahrradkuriere mit Sensoren auszustatten“, erklärt Zobl. „Die sind den ganzen Tag in der Stadt unterwegs und können so super Daten liefern.“ Maximal 100 Euro sollen die Feinstaubsensoren für den Privatgebrauch kosten.



Fahrrad-Solaranhänger

An einem mobilen Solaranhänger, den man ausborgen und per Fahrrad ziehen kann, werkeln die Grazer „Global Studies“-Studenten Tristan Schachner und Johannes Schwarz. Zum Einsatz kommen soll die Erfindung auf kleinen Konzerten (Lendwirbel), Festen und Demos – um CO2-freien Strom zu erzeugen. Schachner: „Damit wollen wir wenigstens einen kleinen Teil zur Reduktion des Feinstaubes beitragen.“ Im Juli soll der Verleih starten, davor wollen die Grazer einen Verein zur Förderung von mobiler Solarenergie gründen. Für gemeinnützige Events soll der Verleih dann gratis sein.