Hundert neue Lernplätze für Studenten

Die Uni Graz schwingt wieder den Bauhammer: Rund 100 neue Lernplätze für Studenten werden gerade im WALL-Zentrum der Universität (Merangasse 70) errichtet. „Die Räumlichkeiten des ehemaligen Gastrobetriebes wurden in den vergangenen Wochen umgebaut und umfassend renoviert“, erklärt Peter Riedler, Vizerektor für Finanzen, Ressourcen und Standortentwicklung. Jetzt gelte es, dem neuen Lernraum noch den letzten Feinschliff zu verpassen – Tische, Sesseln und Getränkeautomaten müssen aufgestellt werden. Rechtzeitig zum Start des kommenden Sommersemesters Anfang März soll das neue Zentrum dann seine Pforten öffnen.



Bibliotheksumbau

„Wegen des Umbaus der Hauptbibliothek ist der Bedarf an neuen Lernplätzen natürlich sehr groß“, sagt Katharina Gruber, stellvertretende Vorsitzende der ÖH der Uni Graz. „Man darf nicht vergessen: An die 200 Plätze fallen durch die Renovierungsarbeiten gerade weg. Deshalb setzen wir uns stark für neue Lernplätze ein.“ Vor allem zum Besprechen von Gruppenarbeiten werde sich das neue Zentrum gut eignen, sagt Gruber. Denn: „Das funktioniert in Bibliotheken nicht so gut, weil man ja leise sein muss.“

Mit dem Umbau im WALL-Zentrum setzt die Uni Graz eine breiter angelegte Bauoffensive fort. Riedler: „Im Oktober 2016 wurden im RESOWI-Gebäude ja schon 80 neue Plätze errichtet.“ Für neue Arbeitsplätze wurde auch im derzeitigen Ausweichquartier der Universitätsbibliothek (Beethovenstraße 8) gesorgt: Im vergangenen Herbst wurde die Anzahl auf fast hundert verdoppelt. Warum die neuen Plätze nicht mit Computern ausgestattet werden? „Im WALL-Zentrum gibt es schon einen PC-Raum, der nur mittelstark ausgelastet ist. Dafür gibt es derzeit keinen Bedarf“, sagt Konstantinos Tzivanopoulos, Pressereferent der Uni Graz. Auf eine für Graz angemessene Lernplatz-Situation müssen die Studenten allerdings noch bis 2019 warten – dann soll endlich die neue Hauptbibliothek stehen. „Dort wird es dann 650 moderne Lern- und Arbeitsplätze geben“, sagt Tzivanopoulos.