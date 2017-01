Die Zukunft des Lernens hat begonnen

Lernen wird nie mehr wie früher sein: An der Grazer Karl-Franzens-Uni wird „E-Learning“ (siehe Infokasten) großgeschrieben; die enormen Möglichkeiten, die das Internet bietet, werden nach und nach ausgeschöpft. Dadurch wird sich der ganze Lehrbetrieb massiv ändern.



„Ab 2018 werden wir spezielle E-Tutoren ausbilden“, berichtet der Leiter der Akademie für Neue Medien und Wissens­transfer Michael Kopp. „Diese sollen insbesonders Lehrende an der Uni unterstützen, die in ihren Vorlesungen stärker mit elektronischen Medien arbeiten wollen.“ Dabei sollen besonders Lehramtskandidaten als E-Tutoren „rekrutiert“ werden, da diese ihre erworbenen digitalen Kompetenzen in ihrem späteren Berufsleben weiter an die Schulen tragen können.



Bildung für alle

Noch in diesem Jahr wird mit der Umsetzung der OER-Strategie begonnen. OER steht für „Open Education and Resources“ und zielt darauf ab, freie Bildungsressourcen zur Verfügung zu stellen. „Wir beginnen damit, Lehrmaterialien wie Skripten, Bilder, Powerpoint-Präsentationen und Ähnliches unter sogenannte ,Creative Commons‘-Lizenzen zu stellen. Damit kann jeder darauf zugreifen, ohne eine Urheberrechtsverletzung zu befürchten.“



In Zukunft wird sich noch vieles mehr verändern: „Neben schon existierenden Kursen, die jeder auf www.imoox.at einsehen kann, werden in den nächsten Jahren auch reine Online-Lehrveranstaltungen angeboten, bei denen die Studierenden nur noch zur Prüfung an die Uni kommen müssen. In vielen Bereichen werden wir eine Kombination aus Präsenz vor Ort und E-Learning anstreben.“



Außerdem werden kurze Videoclips zwischen drei und fünf Minuten produziert, die die Lerninhalte vermitteln. „Damit orientieren wir uns an der jungen Generation, die an kurze Videos gewöhnt ist“, erklärt Kopp und betont: „Das inhaltliche Niveau verschlechtert sich dadurch aber überhaupt nicht. Eher im Gegenteil, denn wenn die Videos für jeden einsehbar sind, kann auch jeder Verbesserungsvorschläge einbringen.“