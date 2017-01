Mit Charme Kunden in die City

Innenstadt-Attraktivierung – ein Schlagwort, das den Grazer Handel seit vielen Jahren vor scheinbar unlösbare Probleme stellt. Nach zahlreichen mehr oder weniger gescheiterten Projekten, kleine Betriebe in der City nachhaltig zu fördern, präsentiert die Unternehmerin Matea Acimovic jetzt ein völlig neuartiges Konzept. Sie setzt auf den unvergleichlichen Charme der kleinen Innenstadtbetriebe und will eine persönliche Beziehung von Kunden und Händlern herstellen, die es in unserem digitalen Multikonsum-Zeitalter immer seltener gibt.



Um dieses attraktive Alleinstellungsmerkmal wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen, hat sie die Firma „look­aroundwhatifound“ gegründet. „Auf einer Web-Plattform sollen Grazer Kunden Fotos von Produkten hochladen, die sie in ihren Lieblingsgeschäften finden“, erklärt Acimovic. Dadurch soll eine eigene Community entstehen, in der man sich über die Innenstadt-Shops austauschen kann. Für die beliebtesten Fotos sind zudem Belohnungen, etwa in Form von Gutscheinen, geplant.



Graz-Videoclips

Aber auch die Händler sollen sich hier präsentieren und mittels kurzer Videos vorstellen. „Sie sollen aber nicht nur für ihre Produkte werben, sondern ihre persönliche Graz-Geschichte erzählen. Warum haben sie ihr Geschäft gerade in Graz aufgemacht? Was verbinden sie mit der Stadt und was haben sie hier schon erlebt? Diese Fragen sollen die Händler beantworten, damit die Kunden sie kennenlernen können.“



Ein weiterer Vorteil: Kleine Händler bekommen durch die Plattform eine Webpräsenz, die sie sich selbst oft nicht leisten könnten. „Die Konsumenten werden auf interessante Geschäfte aufmerksam“, so Acimovic. Eine Win-win-Situation, die außerdem den regionalen Handel stärken soll. Der Energie-Laden, der Schmuckdesigner Schmuckes und die Beschäftigungsprojekte Offline Retail und tag.werk haben bereits erklärt, mitzumachen. Im März startet die Testphase. Verläuft sie gut, soll die Plattform (www.lookaroundwhatifound.com) dann spätestens Ende des Jahres den „Normalbetrieb“ aufnehmen.