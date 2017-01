Grazer spielen um ein Match mit Superstar Neymar

Fans des runden Leders aufgepasst! Am 3. Juni ist Graz sensationellerweise Teil des größten urbanen Fußballturniers der Welt, dem „Neymar Juniors Five“. Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar Junior ist dabei nicht nur Namensgeber, sondern gemeinsam mit seinem Vater auch Erfinder des Turniers.



Der 24-jährige Olympiasieger, dessen Marktwert aktuell auf 100 Millionen Euro geschätzt wird, hatte die Vision, dass weltweit junge Fußballer zwischen 16 und 25 Jahren genau so kicken sollten, wie er’s in seiner Heimatstadt Santos als Knirps erlernt hatte: aus reiner Hetz am Spiel auf einem kleinen Feld. Mitmachen kann jeder, der sich rechtzeitig anmeldet!



Neymars Kumpel

Die Chancen darauf, dass Neymar persönlich dem Turnier in Graz einen Besuch abstattet, stehen gut! Denn der Organisator des „Neymar Juniors Five“-Turniers ist selbst ein waschechter Grazer und ein guter Kumpel des Brasilianers: Johannes Ertl, Ex-Sturm-Kicker, der inzwischen in den Management-Bereich des Sports gewechselt ist und eine solche Funktion bei seinem letzten Verein, dem englischen FC Portsmouth, ausübt. Sein Know-how auf diesem Sektor ist auch der Grund, wa­rum man „Johnny“ vonseiten des Event-Hauptsponsors Red Bull als Organisator ins Auge gefasst hatte.



„Im Zuge meines zusätzlichen Jobs als TV-Experte bei ‚Puls 4‘ wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, so eine Mega-Aufgabe zu übernehmen.“ Ertl konnte. Und weilt genau dieser Tage in Barcelona bei Neymar und dessen Vater. „Wir gehen unter anderem die Pläne für die Qualifikationsturniere in Österreich durch. Der Startschuss ist ja schon am 18. Februar in Salzburg.“ Die Chemie zwischen der millionenschweren Fußball-„Weltmarke“ Neymar und dem Grazer könnte besser nicht sein. „Wir haben uns ja schon im letzten Herbst getroffen, als ich die Gewinner des ersten Turniers nach Barcelona begleitet habe. Er ist komplett unkompliziert.“



Star soll Graz besuchen

So unkompliziert, dass Ertl den Turnier-Namenspatron im Juni nach Graz holen will! „Er ist offen für Besuche bei seinem Turnier. Ich versuche ihn auf alle Fälle für den Trip nach Graz zu begeistern.“

Das Fußballfest vorm Rathaus wird auf Asphalt ausgetragen. Fünf gegen fünf, ohne Tormann, maximal zehn Minuten Spielzeit. „Wenn ein Team ein Tor schießt, muss vom anderen ein Spieler raus. So kann’s gar zum Eins-gegen-eins-Duell kommen“, erklärt Ertl. Der Graz-Sieger fährt zum Österreich-Finale nach Innsbruck, wer dort siegt, reist zum Final-Turnier nach Santos zu Neymar. „Der Weltmeister spielt dort gegen Neymars eigenes Team und besucht ihn später beim FC Barcelona!“