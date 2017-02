Uniklinik weist ausländische Krebspatientin ab

Die Familie der 74-jährigen Armenierin Lida A. ist vom LKH-Uniklinikum Graz enttäuscht. Die Frau hatte ihre Familie, die seit Längerem in Graz lebt, besucht. Kurz vor Weihnachten wurde sie krank. Die Angehörigen brachten sie ins LKH-Universitätsklinikum Graz. Dort stellte man nach eingehender Untersuchung ein Adenokarzinom fest. Einen bösartigen, schnell wachsenden Krebs, der alle inneren Organe angreifen kann.

Die Frau hatte bereits Schluckbeschwerden. „Ein operativer Eingriff war dringend notwendig“, sagte der stellvertretende Leiter der Thoraxchirurgie am LKH-Uniklinikum, Alfred Maier. „Aber seitens der LKH-Verwaltung sagte man uns, dass wir unsere Oma wieder mit nach Hause nehmen und in Armenien behandeln lassen sollen. Wir waren wie vor den Kopf gestoßen – zumal wir dem Krankenhaus auch versichert hatten, alle anfallenden Kosten selbst zu bezahlen“, erzählt Enkelsohn Ara M. Und er betont: „Unserer Oma ging es von Tag zu Tag schlechter, zuletzt konnte sie gar nicht mehr essen.“



Chirurg Alfred Maier, der die Operation auch am LKH-Uniklinikum durchgeführt hätte, da es sich um einen sehr komplizierten Eingriff handelte, auf den er spezialisiert ist, hat die Frau schließlich in der Privatklinik Graz-Ragnitz operiert: „Der Eingriff war meiner Meinung nach dringend notwendig. Wäre die Operation nicht sofort erfolgt, hätte die Frau nicht mehr sehr lange zu leben gehabt.“



War kein Notfall

In der offiziellen Stellungnahme des LKH-Uniklinikum Graz heißt es dazu: „Die Aufnahme der Patientin am LKH erfolgte am 21. 12. 2016. Aufgrund der Tatsache, dass das Visum der Patientin mit Jahresende auslief und die erforderliche Operation eine Reihe von weiteren, teils zeitlich intensiven Behandlungen nach sich zieht, wurde mit der Patientin vereinbart, dass alle notwendigen medizinischen Maßnahmen in ihrem Heimatland vorgenommen werden. Eine verpflichtende Aufnahme und Behandlung von ausländischen Patienten erfolgt selbstverständlich zwingend, wenn es sich um einen Notfall handelt. Planbare Eingriffe zählen nicht dazu. Da keine Reiseversicherung bestand, wurden für die notwendigen Untersuchungen 6000 Euro angezahlt, wovon rund die Hälfte wieder rückerstattet wurde.“



Nicht flugtauglich

Maier abschließend: „Es stimmt, das Visum war abgelaufen. Die Frau war aber bis vergangenen Mittwoch in der Klinik in der Ragnitz. Auf Grund des schweren Eingriffes wäre auch frühestens in zwei Monaten eine Flugtauglichkeit gegeben, somit kann die Frau jetzt keinesfalls nach Armenien zurückfliegen. Ich verstehe nicht, warum die Verwaltung des LKH die Patientin einfach vor die Tür gesetzt hat.“